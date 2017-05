The League: sbarca a Londra l’app per incontri d’elite

È soprannominato il Tinder delle élite. E promette di rivoluzionare il complicato ma mai saturo mondo del dating on line. In attesa che arrivi anche in Italia, non si sa ancora come né quando, sappiate che The League è un’applicazione super selettiva di appuntamenti per giovani e personaggi di successo. Ed è da poco sbarcata in Europa, esattamente a Londra, per Apple e Android.

Nel corso delle ultime settimane Amanda Bradford, responsabile dell’app, ha organizzato una serie di incontri nei luoghi più affascinanti della capitale inglese, tra cui Shoreditch House, Ham Yard Hotel, The Ivy Chelsea Garden e il Firehouse Chiltern. Così da promuovere il passaparola tra i giovani professionisti, quelli “che contano”, in cerca d’amore.

La lista di attesa per entrare a far parte nel giro di The League conta già 10.000 persone in tutto il Regno Unito.

Al momento sono stati selezionati circa 2.000 utenti, i cosiddetti “membri fondatori”, che sono già in grado di utilizzare l’applicazione. Si tratta di persone, secondo la descrizione data alla stampa dalla stessa Bradford, di successo e ambiziose. Generalmente provenienti dai rami della finanza, della consulenza e della tecnologia. Ma ha anche ottenuto l’interesse di tanti potenziali candidati dell’industria della moda.

L’attuale range di età è piuttosto stretto, tra i 24 e i 36 anni. Ma questo sarà ampliato man mano che la rete crescerà. I nuovi membri verranno invece sottoposti a screening sulla base di diversi criteri, tra cui il titolo professionale, l’istruzione e la quantità di connessioni su Linkedin. L’applicazione si basa sullo stesso meccanismo che l’app ha negli Stati Uniti. Questa è presente a San Francisco, New York, Los Angeles, Chicago, Washington DC e Boston.

Lo strumento è gratuito. Però gli utenti possono pagare delle funzioni opzionali. Così come avviene per gli utenti americani, è possibile acquistare un abbonamento annuale di 179 dollari che amplia la visione degli utenti iscritti e che permette di essere invitato ad eventi esclusivi.