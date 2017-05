Airline food: l’esperimento per mangiare come in aereo

Airline food, ovvero il cibo sugli aerei. Spesso si parte prevenuti riguardo la qualità dei pasti offerti ad alta quota. Ma è arrivato il momento in cui gli alimenti che si gustano in volo sono stati inseriti in un’esperienza culinaria alternativa. E a tratti anche raffinata. Si tratta di un ristorante alla moda che serve solo prodotti alimentari aerei. Siamo a Londra, a Soho, e l’idea è venuta alla compagnia Air New Zealand. Per dimostrare che gli inglesi si sbagliano. Un quarto della popolazione britannica pensa che il cibo in aereo è peggio di quello delle mense scolastiche e degli ospedali. Un quinto crede che la cattiva cucina sia la parte peggiore di un viaggio in aereo. E più della metà risulta non amante dei pasti serviti sugli aerei.

A LONDRA L’ESPERIMENTO SULL’AIRLINE FOOD

Il menu, intitolato This is how we fly, è stato ideato dallo chef e ristoratore Peter Gordon. La compagnia aerea ha aperto il ristorante temporaneo per commissionare una ricerca che ha preso in esame 1000 adulti britannici che hanno volato a lungo raggio. Peter Gordon ha dichiarato che quando si sta seduti in aereo si vuole mangiare ingredienti freschi. Capaci di risvegliare i sensi e far vivere un’esperienza eccitante. Il cibo servito a bordo di Air New Zealand utilizza i migliori ingredienti freschi ricchi di sapore. Quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di apprezzare il cibo in volo se è preparato con ingredienti freschi. Mentre quasi un quarto vorrebbe avere una vasta gamma di menu offerti. E circa un quinto ha detto che un menu proposto da un chef stellato renderebbe il tutto più attraente. Quasi la metà crede che gli alimenti non possano migliorare la qualità del ristorante.

La presentazione, la freschezza e le dimensioni delle porzioni giocano un ruolo fondamentale per l’apprezzamento del cibo a bordo. Ecco, quindi, la possibilità offerta ai viaggiatori per testare cosa possono mangiare sui voli della compagnia di bandiera della Nuova Zelanda. Qualche esempio? Agnello con piselli alla menta, lattuga brasata con lardoni di pancetta e patate arrostite saltate con gelatina di menta. In molti non credevano che mangiare in volo fosse così buono. Provandolo anche a terra si sono dovuti ricredere.