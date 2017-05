Aja Naomi King, il volto nuovo di Hollywood

Non è un nome che tutti conoscono in Italia. O almeno non ancora, salvo i fan di una nota serie televisiva. Ma molti addetti ai lavori (parliamo di show business, naturalmente) sono pronti a scommettere sulla sua prossima, esplosiva notorietà. Aja Naomi King è l’attrice su cui diversi magazine scommettono, nel panorama sempre ampio delle attrici hollywoodiane. E anche una nota casa di moda.

L’attrice incarna infatti uno stile classico e sofisticato. Che sta divenendo raro, in un jet set fatto di provocazioni o mise sporty-chic.

Aja Naomi King: lo stile, il successo

Il suo volto è diventato noto al grande pubblico grazie alla serie ‘How to geta way with murder’ (in Italia, ‘Le regole del delitto perfetto’), dove recita a fianco di Viola Davis. Interpreta Michaela, personaggio che compie un’interessante evoluzione. Dal piccolo al grande schermo: lo scorso anno interpreta il personaggio femminile principale nel film The Birth of a Nation.

Filmografia a parte, Aja Naomi King è considerata uno dei volti ‘nuovi’ più interessanti di Hollywood. Lo pensa Vanity Fair, che l’ha inserita in una maxi copertina (scattata da Annie Liebovitz) dedicata alle più talentuose, potenti, interessanti attrici del momento. Condivide questa opinione Elle, che le ha dedicato la prima cover solista. E lo conferma Marie Claire, che la chiama a far parte dell’evento ‘Fresh Faces’ 2017. Celebrazione che, come dice il nome, omaggia i ‘volti nuovi’ dello show business.

Proprio durante l’evento tenutosi a Los Angeles, Aja Naomi King ha indossato un abito in cady nero, impreziosito da un ricamo di piume. Accompagnato da decolleté in raso nero con fibbia gioiello. Tutto firmato Miu Miu. E’ proprio questa la casa di moda che sembra scommettere più di tutte su questa attrice californiana, e sul suo stile. Non è raro che la maison riesca a ‘prevedere’ chi saranno le future star della moda, del cinema, della musica. Da questo inverno Aja Naomi è entrata a far parte della squadra delle ‘muse’. Con il suo gusto bon ton, il suo stile a cavallo tra Michelle Obama e Jacqueline Kennedy. Solo saltuariamente sexy, ma sempre con sobrietà. Sicuramente sempre di classe, e molto femminile.