Braccialetti speciali per celebrare un legame prezioso

Che siano di alta gioielleria o semplici oggetti di artigianato poco importa: i braccialetti pensati per dichiarare il proprio amore alla mamma celebrano il legame più speciale del mondo. Ecco alcune proposte di braccialetti da regalare in occasione della sua festa.

Braccialetti d’argento e… amore

Pandora propone gioielli che comunicano alla mamma il valore dei momenti trascorsi insieme a lei. I braccialetti dedicati alla festa della mamma si arricchiscono di charm che hanno per tema i sentimenti. Come le nuove proposte Cuori d’Amore, che omaggiano la mamma. La Pandora Essence Collection celebra l’Amicizia, la Gioia, le Felicità, l’Amore, dell’Equilibrio, dell’Affetto e della Gratitudine. Ognuno di questi sentimenti si identifica con uno charm in Argento Sterling 925. Una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione.

Braccialetti personalizzati

Kebros, brand italiano di gioielli dall’allure contemporaneo e daily-luxury, ha un’idea perfetta per la ricorrenza del 14 maggio. MyName è il bracciale con lettera, da scegliere per personalizzare un regalo come quello dedicato alla mamma. Magari con la ‘M’, o con l’iniziale del suo nome. Oppure con tanti bracciali e lettere quante servono per comporre una parola d’amore, un nome speciale. Il tutto, in preziosi cristalli a griffe, incastonati singolarmente in bracciali di grande raffinatezza. Il bracciale è semi-flessibile ed è disponibile con 17 lettere differenti. In variante rodio effetto platino oppure effetto oro rosa.

Un nodo è per sempre

Il nodo, simbolo di un legame profondo, indissolubile, assoluto, è protagonista del nuovo bracciale Ops!Nodi. OpsObjects lancia il braccialetto composto da micro-nodi con un video virale che associa l’idea del nodo all’infanzia. La sciarpa intorno al collo, i lacci alle scarpine o i capelli in una treccia. E quando si è grandi con il nodo alla cravatta o il fiocco dell’abito da sposa. Il nodo diventa simbolo di piccole attenzioni che sottolineano un amore incondizionato, ora materializzato in un gioiello originale e colorato. Proposto in otto diverse nuance, e reso ancora più prezioso da un pendente a cuore in acciaio silver o gold e micro-charms tempestati di cristalli e chiusura a catenella regolabile.