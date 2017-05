La Luna di oggi in bel sestile assicura intuizioni speciali e potenzia le capacità indagatrici sulla realtà, si tratta di occasione preziosa per comprendere a fondo la realtà che vi circonda, che oggi percepirete in modo particolarmente significativo. Fidatevi della pancia più che della testa

colore: Argilla Bianca

Irene Grandi, Alle porte del sogno