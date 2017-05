Come lavarsi i denti nel migliore dei modi

L’IMPORTANZA DI SAPERE COME LAVARSI I DENTI

L’igiene orale è molto importante e non può ovviamente prescindere dalla giusta consapevolezza di come lavarsi i denti. Non tutti compiono infatti questa quotidiana operazione nel migliore dei modi. Alcuni passano lo spazzolino in maniera sbagliata, altri troppo frettolosamente. Può addirittura capitare che non si abbia la sana abitudine di curare la propria igiene orale ogni giorno. Niente di più sbagliato. Per evitare questi ed altri errori, il dottor Richard Marques fornisce preziosi consigli su come lavarsi i denti.

COME LAVARSI I DENTI SECONDO IL DOTT. MARQUES

A Londra è considerato il dentista delle celebrità, ma anche per noi che viviamo in Italia i consigli del dott. Richard Marques su come lavarsi i denti possono risultare preziosi. Si parte dalla temperatura dell’acqua. Per chi ha le gengive e i denti sensibili, è consigliabile usare acqua tiepida, né troppo calda, né troppo fredda. Nel primo caso si possono provocare ustioni e danneggiamenti delle setole dello spazzolino, nel secondo sgradevoli dolori. Il medico spiega infatti che: “Normalmente si utilizza acqua fredda per lavare i denti. Viene scelta per la sensazione rinfrescante, ma è meglio optare per l’acqua tiepida se si hanno denti sensibili.”

ALTRI CONSIGLI SU COME LAVARSI I DENTI

Gli specialisti consigliano poi di preferire uno spazzolino elettrico a quello tradizionale. Sono i più efficaci per l’igiene orale. Spiegando nel dettaglio come lavarsi i denti, rivelano che vanno spazzolati almeno due volte al giorno per circa due minuti. Una volta la mattina appena alzati e una la sera prima di andare a letto. Anche la pressione deve essere ponderata. Né troppo forte, per non danneggiare le gengive, né troppo delicata, poiché si rischia di non pulire nulla. E’ molto importante, poi, l’uso del filo interdentale per pulire la placca tra i denti. E per finire, un bel risciacquo con un collutorio privo di alcool, contenente fluoro. Se avete le gengive sanguinanti ed infiammate, niente paura: lavare bene i denti le farà pian piano guarire. Dunque spazzolate con più delicatezza ma senza timore, anche se esce un po’ di sangue.

I CONSIGLI DEL DOTT. NIGEL CARTER

Anche il dottor Nigel Carter, direttore generale della Oral Health Foundation, concorda con i consigli di Marques. E mette in guardia dai pericoli insiti nel consumo di bevande zuccherate, specialmente per i bambini. “Alcuni degli ingredienti contenuti, come l’acido fosforico, l’acido citrico e l’acido tartarico, possono essere dannosi e portare ad un’erosione dentale“. Tornando ai consigli su come lavarsi i denti, svela inoltre un piccolo ulteriore trucco. Sciacquare con olio di cocco aiuta a rimuovere la placca e i batteri tra i denti. Consiglia inoltre di fare attenzione ai dentifrici sbiancanti ed optare per ingredienti naturali come carbonato di calcio e silice. Oltre a mantenere, infine, un buon rapporto con il proprio dentista. Andatelo a trovare per un controllo almeno ogni 6 mesi!

Fonte: dailymail.co.uk