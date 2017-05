Dieci film da vedere dopo una separazione

Uma Thurman in Kill Bill di Quentin Tarantino. Renée Zellweger ne Il diario di Bridget Jones. Sarah Jessica Parker e le protagoniste di Sex and the City. Kate Winslet e Jim Carrey in Se mi lasci ti cancello. Joseph Gordon-Levitt e Zoe Deschanel in una scena di 500 giorni insieme. Ryan Gosling e Michelle Williams in Blue Valentine. Joaquin Phoenix in Lei. Vince Vaughn e Jennifer Aniston in Ti odio, ti lascio, ti... Audrey Tautou in Il favoloso mondo di Amélie. Sharon Stone nella più celebre scena di Basic Instinct.

Esistono i perfetti film da vedere dopo una separazione? La risposta è, ovviamente, sì.

Vi siete appena lasciati? Provate un incontenibile desiderio di vendetta nei confronti del vostro/della vostra partner? Siete al contrario in vena di riflettere? O alla ricerca di voi stessi e della vostra identità? O, ancora, siete stati mollati e ora rimpiangete uno dei periodi più belli della vostra vita?

Niente paura, perché come sempre il cinema è qui per darvi una mano a superare qualunque cosa. Da sempre, la settima arte tratta l’amore a 360° gradi, esplorandone ogni possibile aspetto. Dall’innamoramento alla vita di coppia, e fino ai momenti più drammatici. Ma non è detto che la separazione, al cinema, sia per forza materia adatta solo ai drammoni strappalacrime.

I film da vedere dopo una separazione.

Di film da vedere dopo una separazione ce ne sono parecchi e, spesso, sono fatti non per piangere ma per continuare a vivere. Sono fatti per esigere rivincita. Per cercare e trovare il rispetto di se stessi. Per capire che non tutte le rotture vengono necessariamente per nuocere.

Pensiamo ad esempio alla Sposa di Kill Bill. Di certo non si è pentita di aver lasciato Bill, almeno finché questi non ha deciso di rendere la sua vita un inferno. Ma Uma Thurman non si lascia certo sopraffare dalla depressione e contrattacca a fil di spada! Al lato opposto dello spettro c’è l’impacciata Bridget Jones di Renée Zellweger, coinvolta in un triangolo che ha più lati comici che drammatici.

Per chi è in fase vendetta, consigliamo anche Ti odio, ti lascio, ti…, in cui Jennifer Aniston e Vince Vaughn lottano per il loro lussuoso appartamento dopo una brutta rottura. E ancora il film di Sex and the City, totem immortale dell’indipendenza femminile.

Se invece cercate un altro tipo di film da vedere dopo una separazione, quelli per riflettere sul rapporto di coppia, ecco un po’ di titoli. 500 giorni insieme e Blue Valentine esaminano, in maniera molto diversa, una relazione dall’inizio alla fine. Se mi lasci ti cancello tocca lo stesso argomento ma con grande originalità di sguardo. Lei è invece uno studio dell’infatuazione. Praticamente un film sull’eterno detto “al cuor non si comanda”, con un grande Joaquin Phoenix che si innamora del suo sistema operativo (voce di Scarlett Johansson).

Infine due film da vedere dopo una separazione per puro svago. Basic Instinct vi convincerà, se ne avete bisogno, che la monogamia è un brutto affare. E Il favoloso mondo di Amélie vi scalderà come una bella tazza di cioccolata in una giornata invernale.

Ecco i film da vedere dopo una separazione.