Lupini, benessere e bellezza in un legume

Sono a volte utilizzati come stuzzichino. Spesso li si trova nelle preparazioni vegetariane e vegane. Ma in generale i lupini sono legumi dimenticati, molto sottovalutati, poco presenti nella nostra dieta. In epoche passate erano più apprezzati, e in tutto il bacino Mediterraneo se ne faceva ampio consumo già dall’epoca dei romani. La conservazione in salamoia inoltre permetteva di portarli nelle lunghe traversate navali, nei grandi spostamenti. Sazianti, nutrienti e assolutamente benefici: è ora di riscoprirli.

Lupini: un concentrato di benessere

Come tutti i legumi, i lupini hanno un alto contenuto proteico, più di lenticchie e ceci. Sono una fonte alimentare ricchissima, adatta a tutti – anche ai celiaci, essendo completamente privi di glutine. Ad una dieta ricca di lupini si associano diversi benefici, comprovati da numerose ricerche. Sono per esempio utilissimi nel ridurre i livelli di ‘colesterolo cattivo’ nel sangue. Estremamente utili al transito intestinale, sembrano anche essere efficaci nella protezione dei vasi sanguigni, dimostrandosi quindi alleati nella prevenzione di ictus e infarti. I benefici del lupino, che altro non è che il seme della pianta lupinus Albus, comprendono inoltre un alto potenziale re-mineralizzante, essendo ricchi potassio, magnesio, calcio e ferro. Utili quindi a chi compie attività fisica. Apportano inoltre molte vitamine tra cui quelle del gruppo B.

Hanno un alto potere saziante, tuttavia la loro comune conservazione, ovvero la salamoia, li rende ricchi di sale e quindi potenzialmente poco adatti a chi soffre di ipertensione. Questo metodo di conservazione è tuttavia utile, perché rende ininfluente un alcaloide potenzialmente tossico in essi contenuto. Lo stesso responsabile di un sapore molto amaro, che si riduce dopo la bollitura e la salatura.

Anche dal punto di vista cosmetico i lupini si rivelano grandi alleati. Da essi si ricava infatti un olio molto utile alla pelle. L’olio di lupini si può infatti utilizzare su viso, mani e corpo per beneficiare dei suoi risvolti anti invecchiamento, grazie alle sostanze antiossidanti che contiene.