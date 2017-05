Bondage e spanking: il sesso al tempo dei Millenials

Bondage e spanking, il sesso non è mai stato così innovativo. Soprattutto per le nuove generazioni, i cosiddetti Millenials, per cui non sembrano esserci grandi tabù. A dirlo il sondaggio, che ha coinvolto 4.500 persone in tutto il mondo, di Lovehoney. Lo studio ha esaminato le abitudini degli uomini e delle donne per scoprire quali sono le loro attività preferite a letto.

A quanto pare i vari “Cinquanta sfumature” di E.L. James hanno fatto scuola. E spanking, morsi, bondage e bende sono diventate una nuova prassi sessuale. E pensare che fino a 50 anni fa anche dichiarare di fare sesso orale era qualcosa di scandaloso. Anche per una coppia sposata. Oggi, invece, i partner sono molteplici, spesso occasionali, con varie contaminazioni etero/gay.

Spanking, bondage, morsi. Le pratiche più diffuse

Lo spanking, praticamente una serie di sculacciate, è stato provato dal 75 per cento delle donne, rispetto al 66 per cento degli uomini. La giustificazione sarebbe quel dolce/amaro confine tra piacere e dolore. La sofferenza, di fatto, è una delle sensazioni più forti che si può sentire. E, a differenza della carezza, non diminuisce una volta terminata.

Il bondage, che praticamente consiste nel legare o nell’essere legati, è stato sperimentato dal 77 per cento delle donne e dal 64 per cento degli uomini. Piace, a quanto pare, perché questo tipo di giochi riguarda il potere. E cambiare “status”, sociale o nella coppia, risulta particolarmente eccitante. I bendaggi, invece, piacciono particolarmente ai maschi. Offuscare contemporaneamente il senso della vista, infatti, funziona bene per tante coppie. Soprattutto quando si è un po’ timidi.

Un morso qua e là, un po’ come gli animali: il 56 per cento degli utenti l’ha fatto o l’ha ricevuto. Un modo per rendere la passione visibile. Come quando facevamo i succhiotti. Un modo per rendere più forte il legame, per sentire “propria” una persona. Una tendenza recente, legata alla tecnologia, è quella del sexting: un adulto su due ha usato il proprio cellulare per inviare messaggi testuali “hot”, magari corredati di foto di nudo.

Ma ci sono anche delle fantasie meno convenzionali, più segrete. Secondo quanto sostiene il Journal of Sex Research (2016) quasi la metà degli adulti ha desideri un po’ sconci. Come il voyeurismo, che consiste nel guardare gli altri avere rapporti, o il feticismo, pratica che usa in special modo un oggetto o una parte del proprio corpo.