DECORAZIONI CASALINGHE

Come tante altre ricorrenze, anche la Festa della Mamma merita di essere festeggiata con le giuste decorazioni casalinghe. Sicuramente non si parla di addobbi sfavillanti come quelli natalizi, ma qualche decorazione a tema è sempre apprezzata. I vari ambienti della casa, in particolare cucina e salotto, saranno in tal modo intrisi di una calda atmosfera. Si possono utilizzare vari tipi di addobbi, acquistati o self made, dello stile che più ci piace e ci rappresenta.

DECORAZIONI CASALINGHE PER LA FESTA DELLA MAMMA

Le tradizionali decorazioni casalinghe per la Festa della Mamma includono festoni, palloncini, scritte augurali. Si possono acquistare belli e pronti in cartoleria o nei negozi di articoli per le feste. Oppure realizzare semplicemente in casa, con un po’ di cartoncino e pennarelli. I colori più utilizzati per questa ricorrenza sono colori teneri e delicati, in particolare il rosa. In tal modo gli addobbi potranno deliziosamente abbinarsi a decorazioni floreali in tinta. Se non sapete quali sono i fiori più indicati per la Festa della Mamma, vi rimandiamo ai nostri consigli!

DECORAZIONI CASALINGHE IN TAVOLA

Solitamente per la festa della mamma viene organizzato un bel pranzo in famiglia. E dunque anche in tavola non possono mancare le giuste decorazioni a tema. Possiamo ispirarci ai classici elementi come cuori e fiori, oppure alla specifica passione della nostra mamma. Messa una bella tovaglia e il servizio di piatti della festa, gli elementi su cui concentrarci e facili da personalizzare saranno, come sempre in questi casi, il centrotavola, i segnaposto e i portatovaglioli. Per le amanti del romanticismo, non potrà mancare un bel mazzo di fiori freschi, oppure petali di rosa sparsi sulla tovaglia.

Se abbiamo dimestichezza con i dolci, il dessert sarà la vera ciliegina sulla torta per celebrare questa ricorrenza. Possiamo infatti preparare dei deliziosi biscotti a tema, cupcake o una bella torta decorata con tanto di dedica.