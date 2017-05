Sondaggio delle vacanze: il viaggio dei desideri

La vacanza dei desideri secondo un sondaggio. Quella che i viaggiatori cercano. Il viaggio dei sogni. Il trend targato 2017 può rivelare sorprese. Secondo l’indagine annuale “International Travel Survey” del sito di ricerca viaggi momondo.it, il 44% di noi preferisce spendere i propri soldi per viaggiare. Ma qual è il viaggio che tutti vogliono fare quest’anno? A rivelarlo è proprio la piattaforma digitale indipendente che intervistato 1.009 Italiani. L’analisi ha rivelato che gli italiani sono un popolo amante delle mete esotiche lontane. Ma anche delle più accessibili capitali europee.

LA DESTINAZIONE PER LE PROSSIME VACANZE? LA RIVELA IL SONDAGGIO DI MOMONDO.IT

La destinazione più cercata tra gli italiani rimane Bangkok. Il clima temperato, l’elettrizzante vita della città e la sua tradizione culinaria la rendono la meta ideale per una vacanza tutto l’anno. Nel 2017, tuttavia, i city break in Europa risultano essere un’ottima alternativa ed Amsterdam è al primo posto. Con un aumento del 117% nelle ricerche di quest’anno rispetto al 2016, la capitale olandese sembra infatti aver catturato l’interesse degli Italiani confermandosi come la destinazione più trendy tra le 50 mete più cercate.

GLI ALTRI DATI DEL SONDAGGIO

Altri dati della ricerca riguardano il compagno di vacanza preferito: per il 72% degli Italiani è il partner. Il 44% preferisce spendere i propri soldi per viaggiare piuttosto che per l’acquisto di beni tecnologici (13%), prodotti per la cura del proprio corpo (13%), ristoranti (10%) e addirittura vestiti e accessori (9%). Il 61% preferisce l’hotel ad altre soluzioni di pernottamento. Quando si tratta di prenotare un volo o un hotel il prezzo è il fattore determinante per circa la metà degli intervistati. Per il 41% degli Italiani il numero di stelle influisce in modo significativo sulla scelta dell’hotel. La durata media di una vacanza è di 3 giorni.

L’albergo in Italia lo si prenota in media 20 giorni prima della partenza ma quello all’estero almeno 40 giorni prima. Il 43% confessa di prestare attenzione e di postare foto del proprio viaggio sui social media mentre si trova in vacanza e il 40% preferisce risparmiare sullo shopping durante i propri viaggi. Solo il 14% è disposto a risparmiare su gite ed escursioni. Per quel che riguarda la ricerca globale sono stati intervistati 23.149 persone provenienti da 23 diversi paesi. Tra le abitudini di viaggio risulta costante il dato che la vacanza ideale sia quella con il partner. Solo il 43% preferisce trascorrerla con gli amici.