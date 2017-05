Stampa vichy: a volte ritornano (i quadri)

La moda non dimentica mai il passato, anzi sa sempre come renderlo attuale ripescando fantasie e tessuti pronti a vivere una seconda vita da protagonisti. Ecco allora che, dai mitici anni ’50, torna in voga la stampa vichy. Lunga vita ai quadretti. Che siano bianchi e neri o di mille colori poco importa: oggi come ieri fanno tendenza.

Stampa vichy, è tendenza

Questo check dal sapore vintage che è entrato a gamba tesa nella storia della moda, torna in pista grazie alle collezioni Primavera/Estate 2017 firmate da molti stilisti guadagnandosi un posto d’onore tra i must have di stagione. Ecco allora che nella wish list non devono mancare quei capi che, come ricorda la rivista Marie Claire, permettono di copiare lo stile di celebri dive del cinema, bellezze come Ingrid Bergman, Katherine Hepburn ma soprattutto lei, Brigitte Bardot, definita a pieno titolo la regina del Vichy.

Consigli di stile

L’ipnotica texture dal mood romantico e molto bon ton prende possesso di top Bardot, pantaloni a palazzo, chemisier e ancora bluse dalle maniche oversize svasate. Non sono da meno le gonne, che siano mini, a portafoglio, plissettate o a ruota.

Maxi o mini?

Al fine di sfoggiare un perfetto look girlish bisogna osare. A rendere il tutto magico sono due variabili: colore e misure. Si spazia infatti dal check piccolo e molto discreto a quello maxi, decisamente più vistoso, ideale per il tempo libero. Per lasciarsi trascinare dall’allegria di stagione, vale la pena preferire al classico bianco e nero o blu toni sbarazzini come il giallo, il rosa, l’azzurro o il verde. Come fare proprio il fashion trend di stagione? Semplicemente con creatività. E’ infatti possibile scegliere un pezzo forte e accostarlo a diverse fantasie. Ma va bene anche se abbinato a un capo a tinta unita se vi vuole mantenere un low profile.