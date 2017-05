Le foto più belle delle celebrities in yacht postate su Instagram

Instagram Kylie e Kendall Jenner Instagram Britney Spears Instagram Heidi Klum Instagram Gisele Bündchen Instagram Olivia Palermo Instagram Suki Waterhouse Instagram Mariah Carey Instagram Karlie Kloss Instagram Kate Hudson Instagram Christie Brinkley Instagram Sara Sampaio Instagram Reese Witherspoon Instagram Beyoncé

Star e yacht: amore senza tempo. Ci sono diversi segnali che ce l’hai fatta come celebrità. Dall’avere un entourage, all’accumulare un conto bancario senza fondo. Ma quella “posa yacht” onnipresente sembra essere un altro indicatore di ricchezza inimmaginabile.

Celebrities in alto mare

Da Kylie Jenner a Heidi Klum: decine di celebrità hanno scattato e postato su Instagram fotografie di lusso, innescando la reazione di migliaia di fan.

Molte donne colgono l’occasione per mostrare le loro figure invidiabili, un bikini alla moda e le loro imbarcazioni da sogno.

Scorri le foto per vedere la galleria di Stile.it con alcune delle più belle foto delle star in vacanza in mezzo al mare…

Fonte: Daily Mail

