Wellness: 7 cose da fare entro le 7 di mattina

Alzarsi presto aiuta a trovare la giusta energia e la concentrazione necessaria per affrontare la giornata lavorativa con il sorriso

Svegliarsi è un trauma per molti. Alzarsi dal letto costa fatica. Ci vuole tanta forza di volontà per mettersi in moto. Sono tante le persone che, quando suona la sveglia, si prendono quei 20 minuti di scarto al fine di riprendersi. Chi ha a cuore il proprio wellness, dovrebbe sapere che esistono una serie di attività che, se fatte al mattino, potrebbero avere delle ripercussioni positive sull’intera giornata.

Wellness: essere attivi alle 7 di mattina fa bene

A spiegare il perché è stato il life coach Sam Sahota e l’ipnoterapeuta Dipti Tait. Come si legge sul Daily Mail, i due hanno svelato una serie di attività che ognuno dovrebbe praticare entro le 7 al fine di rendere la giornata più efficace e produttiva.

Fare meditazione

La meditazione aiuta. Permette infatti di affrontare la giornata con una maggiore consapevolezza. E’ inoltre importante pianificare, mentalmente, la propria giornata: è un modo per attirare le cose positive. Come? Avvalendosi del potere della visualizzazione. Si riduce così lo stress e si aumenta il livello di concentrazione.

Praticare yoga. Praticare una serie di brevi esercizi fisici, come le posizioni yoga che fanno lavorare tutto il corpo ma anche la mente, rende più produttivi.

Leggere. Bill Gates, come riporta il Daily Mail, ha detto che se avesse potuto scegliere un superpotere avrebbe voluto poter leggere più velocemente. Se l’uomo più ricco del mondo si istruisce ogni giorno, allora tutti dovrebbero prendere spunto e scegliere qualcosa in grado di dare una bella carica nonché una ricca dose di positività.

Bere un bicchiere d’acqua prima della colazione. Prendere l’abitudine di bere un bicchiere d’acqua appena alzati, a digiuno, permette di eliminare le tossine che si sono formate nel corso della notte. Ma non solo. E’ un ottimo rimedio per iniziare la giornata con la giusta dose di energia. E’ così possibile dire addio a sonno e stanchezza.

Impostare gli obiettivi. Mettere nero su bianco gli obiettivi che si vogliono realizzare. Questa dovrebbe essere la linea guida della giornata che porta a massimizzare il tempo e gli sforzi invece di essere in balia del caso senza una missione da realizzare.

Pensare a tre persone che fanno sorridere. Fare mente locale e individuare nomi e volti di amici che sanno sempre strappare una risata aiuta il cervello a rilasciare l’ossitocina. Oltre ad essere l’ormone dell’amore, aiuta anche l’umore.

Cantare sotto la doccia. Canticchiare la canzone del cuore o una qulasiasi hit mentre si è nella doccia è un ottimo escamotage per fare il pieno di buonumore.