In giornata la Luna passa in positivo trigono potenziando l’intuito e il buon umore. Il periodo attuale sembra splendido per ciò che concerne le opportunità in amore, senz’altro dovute al vostro fascino, ora più intenso e coinvolgente. Intraprendenti e passionali, saprete conquistare chi vi interessa davvero

colore: Bianco Argenteo

Chaka Kahn, I feel for you