Essere single a 30/40 anni: i vantaggi

Stare soli non è così male. Avere più tempo e soldi per se stessi permette di dedicarsi a passioni e hobby spesso trascurati

Chi ha deciso di lasciarsi alle spalle relazioni sbagliate, può capitare che, nella fascia di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, si ritrovi ad essere single. I dubbi iniziano ad assalire e portano a mettere in discussione la propria persona. In realtà, riflettendoci bene, non tutti i mali vengono per nuocere.

Essere single ha tanti vantaggi

Essere sole ha il suo lato positivo: basta saperlo cogliere. Non bisogna infatti convincersi che non avere un partner rappresenti un dramma: non deve essere assolutamente una questione destabilizzante. A far luce sulla questione è stato il The Independent che ha fornito cinque buoni motivi per ricordare a tutte le donne gli aspetti interessanti dell’essere single.

Si hanno più soldi

Cene, serate al teatro e al cinema, feste etc. sono lì che attendono. Quando si è in coppia sicuramente le spese sono più alte. Soprattutto nel caso in cui si ha una storia a distanza e, al fine di incontrarsi, è necessario spostarsi di continuo per vedere il proprio partner. Essere single, invece, permette di avere più soldi per se stesse.

Si ha più tempo a disposizione

Nella vita a due, avere un fine settimana libero o le ferie tutte per sé è un lusso. Il tempo che rimane fuori dalla sfera lavorativa si passa generalmente con la dolce metà. Ecco che, quando si diventa single, non bisogna più preoccuparsi di incastrare giorni, orari, vacanze etc. Si ha molto più tempo per vivere la propria vita. Si può fare esattamente quello di cui si ha voglia. Come e quando si preferisce senza dover rendere conto a nessuno.

E’ possibile rivedere gli obiettivi di vita

Quando si è in coppia tutto segue un preciso iter: ci si conosce, ci si frequenta, si convive e poi si passa allo step successivo: matrimonio e figli. Ecco che quando la persona del cuore decide di mettere un punto alla relazione tutto si rimette in discussione. E’ il caso di Steve che, stando a quanto ha raccontato al The Independent, dopo la fine della sua lunga relazione ha rivisto le sue priorità: “Improvvisamente mi sento come se potessi andare ovunque e fare qualsiasi cosa”.

Il post convivenza porta a riscoprire il senso dell’ordine

Dopo la convivenza tornare a vivere soli non è così male. A quanto pare si ritrova il proprio spazio e si va, contemporaneamente, a ridurre il disordine. Secondo il forum Reddit, molte persone hanno notato che le loro case sono diventate molto più pulite dopo essere tornati single.

Riscoprire hobby e passioni

Risparmiare tempo e denaro permette di fare nuovi investimenti. Una volta tornati single è possibile dedicarsi a nuovi o vecchi hobby. C’è chi corona il sogno di imparare a suonare uno strumento, chi insegue la passione per i viaggi, lo sport o magari la cucina. Basta seguire il proprio cuore e si ritrova così il perfetto equilibrio. In fondo per poter essere felici in coppia in primis bisogna stare bene con se stessi. Il resto verrà. Basta aspettare un nuovo intervento da parte di Cupido.