Festa della mamma 2017: una mamma per agente

LaPresse La mamma di Miley Cyrus, Tish, ha prodotto tre film e lavora come co-manager della figlia. Miley è gestita infatti da più persone, ma l’ultima parola su ogni decisione spetta sempre alla madre.

LaPresse La regina dei genitori-agenti è senza dubbio Kris Jenner. Molto tempo prima che i Kardashian diventassero star dei reality show, Kris Jenner gestiva già le sue tre figlie Kim, Kourtney e Khloe, tanto da essere chiamata “momanager”, mamma e manager al tempo stesso. Ovviamente ora cura anche gli affari di Kylie e Kendall.

LaPresse Leonardo DiCaprio deve tutto a sua madre Irmelin, anche il suo sorriso!

LaPresse Anche Fedez ha scelto sua mamma come agente. Si chiama Tatiana ed è sempre accanto al figlio nei momenti più importanti della sua carriera. Il cantante ha dichiarato che sua madre è l’unica persona di cui si fida in un mondo, come quello dello spettacolo, in cui non è tutto oro ciò che luccica. (Blog Clio Makeup)

LaPresse Leighton Meester ha affidato tutte le sue finanze alla madre, per poi licenziarla e chiedere l’affidamento del fratello minore. Constance spendeva infatti tutti i soldi che Leighton le dava per le cure mediche del fratello Lex, affetto da una grave malattia, in interventi di chirurgia estetica. (Blog Clio Makeup)

Pinterest Justin Bieber ha conquistato la grande popolarità da giovanissimo ed è stata la madre ad occuparsi della sua vita professionale. Mamma Pattie ha spinto il figlio verso la musica, riconoscendo il suo talento fin da piccolo. Dopo aver vinto il secondo posto in un talent nella sua città, Pattie iniziò a postare video delle sue cover sul web. (Blog Clio Makeup)

LaPresse Anche l'ex star di The O.C. Mischa Barton aveva scelto la madre come manager. Ma poi l'ha portata in tribunale accusandola di averle rubato tutti i guadagni.

LaPresse Selena Gomez a 21 ha deciso di scaricare la madre Mandy e il patrigno Brian da agenti per affidarsi alle cure più professionali Bradford Cobb, partner e cofondatore di Management Group Inc.

LaPresse Il cantante Usher e la madre Joannetta Patton hanno avuto un rapporto lavorativo fatto di tira e molla ma nel 2008 la star ha assunto nuovamente la madre, che è tornata a gestire i suoi affari.