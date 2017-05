Rap e sneaker. Nuove contaminazioni

Le contaminazioni della cultura rap con il mondo sneaker non sono certo una novità. Tanto da convincere sempre più spesso le major dello sportswear a puntare sull’immagine dei rapper. Per lanciare e promuovere le nuove collezioni. Puma e adidas fanno scuola in questo senso. Oltre alle comuni origini – i brand sono stati fondati dai fratelli Dassler – scelgono due star con molti punti di contatto. Da un lato Kanye West, testimonial della nuova Yeezy Boost 350 V2 di adidas. Dall’altro Big Sean, brand ambassador di Puma. Che, oltre alla musica, hanno alle spalle molte reciproche collaborazioni professionali.

Rap. Kanye West o Mr Kardashan?

Kanye West, anche conosciuto come Mr Kardashan – nel 2012 ha sposato la nota tv star Kim, da cui ha avuto due figli – è alla versione 3.0 del progetto Yazee. Che funziona alla grande. Tanto da attirare l’attenzione dei fashion addicted e scatenare un’incredibile caccia al feticcio. Che ha fatto sold out in tutte le boutique. A partire da AW LAB, dove ha avuto inizio la campagna vendite italiana.

La sagacia mediatica dei Kardashan ed affini è arcinota. Ma non si può dire che il successo delle YEEZY BOOST 350 V2 è solo una questione di marketing. Si tratta di un modello di scarpa con tomaia in Primeknit. Comoda, avvolgente e leggerissima. La versione per adulti, distribuita nella colorazione Cream White, ha una cucitura centrale e linguetta sul tallone. La suola in gomma è semitrasparente. Il prezzo di vendita è 220 €. La versione INFANT si differenzia per la suola flessibile in gomma, l’intersuola con tecnologia Boost e il prezzo, che scende a 140 €.

Big Sean entra in orbita Puma

Nel 2005 Big Sean, allora agli esordi, improvvisa un duetto radiofonico con Kanye West, con il quale avvia una proficua collaborazione. Il suo mentore lo produce come musicista e lo lancia nello shobiz. Tanto da farlo diventare un personaggio molto interessante anche per l’immagine. Puma lo ha inserito nella sua scuderia già piuttosto affollata di grandi star – Rihanna, The Weeknd, Kylie Jenner – con il ruolo di Creative Collaborator e Global Ambassador. Si prospetta il lancio di una collezione entro l’inizio del 2018, che sarà una fusion tra lo stile del rapper e quello di Puma. Rap e sneaker insomma. Nel frattempo l’artista statunitense sarà il testimonial della nuova campagna Puma Classics, in concomitanza della promozione del suo nuovo tour estivo.