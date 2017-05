King Arthur. Videointervista a Guy Ritchie

Come si fa a resuscitare il mito di King Arthur al cinema e traghettarlo nel ventunesimo secolo? Con grande spettacolo e tanto humour. E con la garanzia che Re Artù sia circondato da donne più forti di lui.

Sono infatti i personaggi femminili a forgiare l’eroe di King Arthur: Il potere della spada, action-adventure diretto da Guy Ritchie e interpretato da Charlie Hunnam (l’ex Jax di Sons of Anarchy) e Jude Law nei panni del perfido Voltigern, la nemesi del protagonista. Il nuovo Artù viene allevato da un gruppo di prostitute in un bordello. Sarà poi una strega discendente di Merlino a indicargli la strada che lo trasformerà in un vero Re.

Abbiamo incontrato Ritchie alla première di Londra per parlare del grande ritorno di Artù al cinema. Ecco il regista nella videointervista che vi mostriamo a seguire:

“Sono intervenuto sulla storia il più possibile – afferma Ritchie – questo per mostrarla al pubblico di oggi. Non si trattava solo di rispettare l’essenza della storia, ma anche di rinnovare l’immagine di Artù presentandola a un pubblico più giovane (…) All’inizio lo vediamo come un poveretto e poi si evolve fino a diventare Re. Ma che cosa vuol dire? Significa diventare indipendente. Del resto l’unico regno sul quale puoi avere il controllo è la tua vita… regolare il comportamento nei confronti della vita. Questa è l’unica vera libertà che abbiamo”.

Chi farebbe sedere Guy Ritchie nella Tavola Rotonda oggi? “Si tratta di una tavola da dodici persone! – avverte il regista – Sarebbe una tavola piena di donne nel mio caso. Mia moglie avrebbe sicuramente il primo posto. I miei figli al secondo posto… ho cinque figli, quindi abbiamo già fatto sedere sei persone. Ci siamo quasi. Chiedimelo la prossima volta e ti trovo gli altri sei…”.

King Arthur: Il potere della spada è attualmente nei cinema, distribuito da Warner Bros.