Fondazione Prada – Tutto il “glam” della settimana

Si è svolta alla Fondazione Prada a Milano l’anteprima della mostra “TV 70: Francesco Vezzoli guarda la Rai”.

Tale progetto è stato concepito dall’artista e sviluppato in collaborazione con la Rai. La mostra, visitabile presso Fondazione Prada, è aperta al pubblico sino al 24 settembre 2017. Tantissimi i personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo presenti. Tra i tanti, anche Caterina Balivo, Victoria Cabello, Emma Marrone, Ornella Muti. E ancora Isabella Ferrari, Valeria Golino, Filippo Timi, Rita Pavone, Ornella Vanoni. Spazio anche alle celebrities internazionali, come Milla Jovovich, Courtney Love e Susan Sarandon.

Si è conclusa la decima edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera

A condurre Metis Di Meo e Beppe Convertini, con Valeria Milillo e Gian Marco Tognazzi madrina e padrino. Nella serata di gala al Teatro Olimpico tanti gli ospiti presenti. Da Rocco Papaleo a Janet De Nardis, da Andrea Roncato a Giusy Versace. Massimiliano Buzzanca, invece, ha ritirato il Premio alla Carriera per papà Lando.

Il cantautore brasiliano Caetano Veloso a cena “green”

Una delle più autorevoli e prolifiche pop star del mondo latino americano, i cui brani sono stati selezionati anche per colonne sonore di film come Parla con lei di Pedro Almodóvar e Frida di Julie Taymor, a cena nel prestigioso ristorante vegetariano di Tina e Claudio Vannini, Il Margutta Veggy Food & Art. L’artista Caetano Veloso si è fatto accompagnare da amici e artisti. Accanto a lui, a tavola, la moglie Paula Lavigne. Ma c’erano anche il manager Ettore Caretta, il discografico brasiliano Marcelo Castelo Branco, il giornalista Marco Molendini, il giornalista di Rai Radio 1 Max De Tomassi e il duo musicale Bardamù.

Spazio2.0 tra moda, arte e sport

Si è rivelata un grande successo di pubblico e di gradimento l’adesione di Spazio2.0 a Open House 2017. Per l’occasione Spazio2.0 ha lasciato che le porte del suo atelier e del suo laboratorio sartoriale rimanessero aperte al pubblico. A fare gli onori di casa gli stilisti Antonio Martino ed Emilia Scaccia. Installazioni fatte con abiti di carta che scendevano dal soffitto, bozzetti d’epoca esposti insieme ad abiti di alta sartoria, manichini vestiti con capi delle linee Antonio Martino Couture by Antonio Martino ed Emylia by Emilia Scaccia. Tra i presenti, anche il rugbista Andrea Lo Cicero.