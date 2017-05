La Luna in opposizione non favorisce il buon umore, forse creando un certo desiderio di fuga: state alla larga da situazioni che implicano troppo impegno e godetevi la presenza del partner, in situazioni intime, rilassate. In questo senso avrete l’appoggio incondizionato di Venere e Marte, pianeti governatori dell’eros

colore: Rosa Pesco

Antonella Ruggiero, Ti sento