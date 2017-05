Si prospetta un piacevole fine settimana, con il favore di molti pianeti in angolo armonico e una bella Luna in positivo trigono in segno di Fuoco. Vi riuscirà particolarmente bene viaggiare, esplorare luoghi mai visti prima, camminare all’aria aperta. Sono sempre favoriti da Venere incontri emozionanti…

colore: Oro Giallo

Loftiba, Regina di cuori