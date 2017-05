Luna fastidiosa, in quadratura fino a domani, poco propensa a organizzare il fine settimana. Forse starete meglio navigando in solitaria, facendo tornare alla loro trasparenza le Acque ora mosse da bizzarre emozioni. In questo senso, il vostro asso nella manica resta Nettuno: siete capaci di viaggiare con l’immaginazione fino a rendervi irraggiungibili

colore: Azzurro Sconfinato

Verdena, Valvonauta