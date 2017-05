Bermuda maschili: se e come indossarli

BERMUDA MASCHILI

Sono comodi, freschi, easy e giovanili, per questo i bermuda maschili piacciono un po’ a tutti, uomini di varie età. Ma se indosso a bambini ed adolescenti sono apprezzati all’unanimità, quando sono gli adulti a portarli le cose cambiano. Alcuni stylist proprio non li tollerano e certe donne inorridiscono alla loro vista. Sono considerati da molti poco eleganti ed inadatti anche alle situazioni meno formali. Eppure a tanti uomini piacciono e continuano imperterriti ad indossarli.

CHI PUO’ INDOSSARE I BERMUDA MASCHILI

Evitando di giudicare a priori la scelta di indossare o meno i bermuda maschili, vi daremo qualche consiglio su come farlo al meglio. E’ un capo d’abbigliamento molto apprezzato specialmente in estate, ma certo non può stare bene a tutti. Considerando che “taglia” visivamente la gamba a metà, ovviamente non valorizza persone poco slanciate. Enfatizzando visivamente il polpaccio e il ginocchio, se siete in sovrappeso o avete una silhoutte un po’ tarchiata, non è proprio il capo che fa per voi.

CONSIGLI SU COME INDOSSARLI

I bermuda maschili sono pantaloni corti fin sopra il ginocchio, essenzialmente casual. Vanno quindi indossati con altri abiti e accessori della stessa natura. Abbinarli ad una giacca elegante o ad una scarpa da cerimonia, per intenderci, sarebbe fuori luogo. Si accostano invece molto bene sia a t-shirt che a camicie, felpe e cardigan informali. Per quanto riguarda le calzature, possiamo scegliere di indossare una sneaker o una scarpa da ginnastica per un look più sportivo, un mocassino per una mise più curata o comunque una scarpa bassa. Assolutamente vietati i calzini sopra la caviglia. Si possono utilizzare fantasmini, calze molto corte o scarpe che non ne prevedono affatto l’utilizzo. In piena estate, per un look balneare, il mocassino si può abbinare ad un bel sandalo.

Essendo i bermuda maschili una scelta casual, sarebbero comunque da evitare nelle ore serali e sconsigliati in ristoranti alla moda. Pur abbinando una camicia, questo tipo di pantalone non diventa elegante. Anzi sarebbe bene che anche le scarpe e le camicie che scegliamo, siano abbastanza casual, per uno stile equilibrato.