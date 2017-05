Valeria Marini ne compie 50 e vuole essere mamma!

Compleanno Valeria Marini, mentre si avvicina la data, c’è una notizia dell’ultim’ora. Valeria a 50 anni vuole essere mamma! Dopo questa dichiarazione shock, che è stata affidata al settimanale Gente, è meglio partire dall’inizio per festeggiare il compleanno della diva. Ossia dal numero delle candeline, 50, oggi 14 maggio del 2017, agli amori sbagliati, alla maternità mancata. Ecco un ritratto della star a tutto tondo.

Compleanno Valeria Marini: la voglia di essere mamma

Valeria Marini ha dichiarato che i suoi 50 anni saranno il giusto momento per diventare mamma. La showgirl sta ora facendo delle cure per riuscirci e se servirà ne farà altre. Tutto pur di realizzare il suo sogno di maternità. Un desiderio in passato spezzato da alcuni problemi di salute e da un aborto vissuto con dolore e riservatezza. Strano pensare alla Marini nazionale in un’ottica materna, responsabile, seria, lei che sul modello della donna-bambina ha costruito una carriera, pure solida.

Valeria Marini: gli inizi

Valeria Marini ha cominciato a lavorare in TV nei primi anni ’90 quando approda sul palco del Bagaglino. Sono gli anni in cui il suo essere vamp, quasi una diva di altri tempi, conquistano il clima peccaminoso e libertino del varietà Mediaset. Valeria ha sempre giocato fin da allora con la sua immagine sexy, ieri come oggi. Lo dice il suo profilo Instagram, che proprio in questi giorni è rivitalizzato da un’immagine della soubrette nuda nella vasca da bagno. L’icona sexy anni ’90 è però anche una donna capace di ridere di sé, specialmente dopo che il successo dei reality in TV ha fatto crollare parecchi muri. Non solo estetici ma anche di significato.

Valeria e i reality

Con la partecipazione a L’Isola dei famosi nel 2002, e quella del GF VIP, ma anche Reality Circus, abbiamo conosciuto un’altra Valeria. Bella di certo, maliziosa anche, ma soprattutto ironica e divertente nel prendersi gioco di sé. E allora come starà vivendo la showgirl l’arrivo del traguardo tanto atteso? Non possiamo saperlo con certezza, ma ci aspettiamo che lo faccia con le caratteristiche tipiche del suo stile. Classe, umorismo, e ovviamente con una montagna dei suoi noti baci stellari dedicati ai fan.