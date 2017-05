Donne millennials: sono loro a portare i soldi a casa

Sono ormai superati i tempi in cui la donna doveva stare a casa dividendosi tra fornelli, pulizie e l’educazione dei figli. Spesso, anzi, capita il contrario. Sono gli uomini a vestire i panni dei casalinghi. Lo stesso si potrebbe dire per quel che concerne la sfera economica. Non c’è più alcuna dipendenza da padri o mariti. Le donne millennials, quando desiderano qualcosa, mettono mano al portafoglio, il proprio, e la comprano. Ma non solo. Oltre ad essere indipendenti, stando a quanto riporta The Independent, hanno uno stipendio superiore rispetto ai partner.

Il potere alle donne millennials

Interessante a tale proposito lo studio della rivista femminile Refinery29 secondo il quale, le donne appartenenti alla generazione delle millennials, si sentono a disagio. Non vivono serenamente la disparità economica che si crea con i loro compagni.

Pagare per due o dividere?

Qualche parere? Erica ha 24 anni e guadagna più del suo ragazzo che ha 25 anni, ma dice che non la fa sentire meglio, anzi: “Devo pagare più cose adesso!”. Ma alcune coppie dividono ancora le spese a metà, nonostante i loro stipendi siano diversi. “Non c’è alcuna differenza. Entrambi paghiamo a metà le spese di casa, il cibo, le fatture e (si spera) le vacanze” – ha detto Sally di 28 anni.

Cosa ne pensano gli uomini?

Come vivono la questione gli uomini? “Penso che mi sentirei un po’ a disagio se avessi una fidanzata che paga le cene e tutto“- ha detto al The Independent Peter, 32 anni. Ma non tutti la pensano alla stessa maniera. C’è anche chi non si preoccupa. “Forse mi sentirei geloso, ma dipende … non penso che la mia mascolinità sarebbe messa in crisi” – ha fatto sapere Jack che di anni ne ha 22. Anche Zack, 24 anni, è d’accordo: “Probabilmente sarei un po’ geloso del suo lavoro se ci fosse un enorme divario retributivo tra di noi, ma altrimenti, non vedo il problema”.