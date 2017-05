Pangrattato: come realizzarlo in casa

Utile per la preparazione di gustose ricette, il pangrattato può anche essere fatto in casa con il pane raffermo

PANGRATTATO, BUONO E GOLOSO

Il pangrattato è un ingrediente economico, ma capace di dar vita a ricette molto gustose. Si possono preparare differenti tipi di pasta, secondi piatti e verdure. Ortaggi e pesce gratinato al forno sono le ricette più classiche e golose, senza contare tutte le panature per fritti da leccarsi i baffi. E’ utile anche per la preparazione di polpette di vario tipo. Insomma, è un ingrediente molto versatile, che si trova facilmente in tutti i supermercati, alimentari e panetterie.

FARE IN CASA IL PANGRATTATO

Il pangrattato, tuttavia, può anche essere fatto facilmente in casa. In tal modo avremo un prodotto dalla provenienza sicura e a nostra scelta. Potremo infatti usare il tipo di pane che preferiamo (integrale, di kamut, bianco, etc.). La preparazione è molto semplice. Basta far seccare il pane e poi grattuggiarlo. Più velocemente il pane diventa secco, meglio è, altrimenti può prendere un cattivo sapore. Per questo è bene conservarlo in buste di carta (no plastica) in un luogo asciutto. In alternativa, possiamo seccare il pane nel forno (avendo cura di non bruciarlo) o nel microonde.

COME PREPARARE IL PANGRATTATO

Una volta seccato, il pane dovrà essere grattuggiato. A tal fine possiamo utilizzare una grattuggia a mano, servendoci della parte con i fori più larghi. Oppure un robt da cucina o un frullatore. In questo caso il pane andrà tagliato a fette e poi a cubetti, prima di essere inserito nell’elettrodomestico. Non preoccupatevi se il risultato non è omogeneo: i vari granelli e pezzetti di pane possono essere di dimensioni diverse. Il pane grattuggiato grossolanamente è altrettanto se non più gustoso di una polvere troppo fine! Poi ovviamente dipenderà anche dal tipo di ricetta.

LA FILOSOFIA DEL RISPARMIO

Il pangrattato può anche essere fatto utilizzando il pane vecchio e raffermo, se ben conservato. In tal modo eviteremo di buttarlo nella spazzatura, realizzando con uno scarto un ingrediente da utilizzare all’occorrenza. L’importante poi è procedere ad una corretta conservazione. Il pane grattuggiato può infatti essere ben conservato in sacchetti ermetici di plastica e poi surgelato. Oppure in barattoli di vetro. L’importante è che sia ben secco ed evitare l’accesso dell’aria. Se preferiamo, possiamo aromatizzare il pane con olio, spezie ed erbe aromatiche, prima di procedere al surgelamento.