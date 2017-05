Ottima la Luna tra oggi e domani, disposta a riportarvi con i piedi per terra anche mentre la testa, rapita dall’immaginazione Nettuniana, vaga in dimensioni trascendenti. Prezioso risulterà questo collegamento, soprattutto per gli artisti del segno, chemetteranno su carta le loro ‘visioni’

colore: Ultravioletto

Adele, Someone like you