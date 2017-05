Richard Gere, intramontabile icona di stile

Non ha bisogno certo di presentazioni Richard Gere. Attore-icona, che dai primi anni ottanta ha plasmato il concetto di bellezza maschile. E di stile. Tanto che lo ha eletto suo portavoce il re della moda Giorgio Armani. Il quale da circa quarant’anni lo veste, dentro e fuori dal set.

Richard Gere e Giorgio Armani, un legame indissolubile

Giorgio Armani ha spesso prestato la sua creatività ad Hollywood. Centinaia i film dei quali ha firmato il guardaroba. Ma tutto è iniziato con Richard Gere, e a lui torna oggi. “Nessuno indossa Armani come Gere”. Sono le parole (fonte) della costumista Catherine George, che, assieme a Giorgio Armani, ha vestito il grande attore per The Dinner, del regista Oren Moverman. La pellicola che vede impegnato Gere è in uscita nelle sale, ma per ora l’accento è puntato anche sulla nota stilistica. Si riconferma infatti la quarantennale collaborazione dell’attore con Armani. Erano gli anni ’80 quando lo stilista italiano creò l’iconico look di Gere (e di Laura Hutton) in American Gigolò. Un film, e un personaggio, che ha segnato l’estetica di una generazione, con le sue camice e le sue giacche.

Oggi torna ad essere rappresentante dello stile Armani nel mondo. Sfoggiando i completi blu navy del personaggio politico che interpreta in The Dinner. Ma anche i pullover, le camice, le giacche con due bottoni e revers, i cappotti in cachemire che Armani e la costumista hanno forgiato per lui. Inoltre, per la première del film che si è svolta al Tribeca Film Festival di New York, Richard Gere ha indossato abiti Giorgio Armani.