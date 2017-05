Ottima la Luna tra oggi e domani, pronta a rafforzare in voi desiderio di approfondimento nel rapporto sentimentale e, in generale, a darvi lungimiranza e self control. Da domani l’opposizione di Mercurio creerà motivi di confusione e intoppi di vario genere nella vita quotidiana

colore: Blu

Michael Boublè, Home