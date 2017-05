Iniziate la settimana con il favore di un bel sestile di Luna, ottimo per sincronizzarvi intuitivamente su questioni pratiche, organizzative, quindi per dare il meglio anche al lavoro. L’imminente opposizione di Mercurio consigli di non prendere decisioni affrettate o firmare accordi irrevocabili nel medio periodo

colore: Bianco Candido

Kraftwerk, The Model