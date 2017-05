Sex toys: in Australia le donne sono più esperte degli uomini

Sesso fai da te o, comunque, meno ordinario? In Australia le donne ne sanno più degli uomini. Secondo un sondaggio dell’azienda specializzata in articoli a sfondo sessuale Lovehoney, la terra del surf e dei canguri è l’unico Paese al mondo in cui i sex toys sono acquistati più dalle donne che dagli uomini.

La ricerca, che ha coinvolto 400mila persone provenienti dall’Australia e dalla Germania, dalla Gran Bretagna e dalla Francia, dal Canada e dall’America, ha scoperto che la quota femminile rappresenta il 52% degli acquirenti di questo genere di divertimento sessuale. La differenza con il resto del mondo, però, non è neanche tanta. In Francia, ad esempio, il 58,4% dei “sensual acquirenti” sono maschi, mentre nel Regno Unito la ripartizione di questo mercato è quasi pari e patta.

C’è anche un dettaglio curioso sull’Australia in fatto di sex toys…

I residenti di Brisbane hanno acquistato molti più oggetti sessuali. Pari due volte di più rispetto a quelli di Darwin e di Hobart. Sydney, invece, si è classificata al quarto posto in classifica, con 8,3 acquisti di giocattoli per ogni 1000 persone. E non finisce qui. La divertente indagine ha anche dimostrato che gli acquirenti australiani sono tre volte più intenzionati ad acquistare una uniforme scolastica rispetto ai poco fantasiosi americani.

A proposito di oggetti “extra”, australiani, americani e inglesi hanno preferito le bretelle rispetto ad altri articoli di abbigliamento intimo. Tutt’altro genere quello dei tedeschi, che preferivano invece un corsetto o un bustier. Ma c’è anche una fetta di loro che preferisce stringhe e perline. Chissà quali sarebbero stati i risultati se fossero stati contattati anche gli Italiani. Forse è il caso di eradicare qualche tabù di troppo?