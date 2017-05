Sport bra: reggiseno per vere sportive

Volersi bene significa anche sapersi vestire. Ma non tanto in termini di stile ma piuttosto di comfort. E’ un dato di fatto. Più dell’80% delle donne indossano la taglia sbagliata di reggiseno. Le conseguenze? Si va dai dolori al seno a quelli alle spalle e alla parte superiore della schiena. Quando ci si allena non si scherza. Meglio puntare su sport bra di massima qualità.

Sport bra per gli animi sportivi

E’ bene capire che, se per la vita quotidiana va bene un determinato modello, quando si ha a che fare con l’attività sportiva, le necessità sono ben diverse. Proprio così. Avere il giusto supporto è di fondamentale importanza al fine di non compromettere le proprie performance. E la salute, ça va sans dire.

Asics Zero Distraction Bra

A vestire le donne durante lo sport ci hanno pensato gli ingegneri dell’Asics Institute of Sport Science mettendo a punto il primo support bra. L’Asics Zero Distraction Bra è un reggiseno in grado di assicurare un’ottima vestibilità e resa anche durante le più intense sessioni di running o workout.

I meriti vanno ai materiali all’avanguardia, spalline imbottite, distanziatore in mesh con coppe preformate e comprimenti in grado di ridurre l’impatto del 60%. Al fine di adattarsi al corpo di ogni donna, il modello è proposto in ben 21 taglie e formati di coppa disponibili sul mercato a partire da Gennaio 2017.

Puma campagna Primavera/Estate 2017 “Do You”

Anche Puma, con la campagna “Do You” Primavera/Estate 2017, si rivolge alle donne sportive con l’obiettivo di dare loro fiducia portandole a credere sempre di più in se stesse. A fare da muse sono loro, le top model Cara Delevingne e Kylie Jenner.

Puma Training Yogini Live Bra

Tutti gli animi sportivi possono mettersi in gioco indossando sport bra pensati per rendere la pratica dell’attività del cuore agevole e sicura. E’ il caso del Puma Cross Back Bra. Parliamo di un reggiseno sportivo in morbido cotone elasticizzato che può essere utilizzato anche fuori dalla palestra. A renderlo appetibile è la presenza di lacci posteriori personalizzabili. Non è da meno il Puma Training Yogini Live Bra, indicato soprattutto a coloro che sono solite praticare discipline come yoga, pilates e danza.

Il modello offre infatti una copertura minima ma, allo stesso tempo, una traspirabilità e una libertà di movimento eccezionali. Ha l’imbottitura in schiuma removibile, una fascia felpata elastica sul fondo e inserti in dryCELL. I benefici? La pelle rimarrà sempre asciutta.