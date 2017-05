La Luna nel vostro segno da questo pomeriggio vi da una marcia in più, in sinergia con Marte in bel trigono, porterà passione in ciò che fate e belle intuizioni da spendere nell’immediato. Sfruttate questo entusiasmo per progettare, per visualizzare nuovi obiettivi

colore: Madreperla

Marvin Gaye, Distant lover