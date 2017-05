Il cappello come emblema del viaggio

Il cappello è un accessorio fortemente evocativo. Forse più di ogni altro: ogni modello, ogni materiale, ogni forma ha una storia, un retaggio culturale, un’associazione estetica. Ecco che quello estivo diventa emblema di vacanze, anzi, del viaggio a tutto tondo. Che si tratti di mari tropicali o di grandi metropoli, il cappello è un perfetto compagno di esplorazioni. Anche se si tratta solo di un ‘viaggio’ stilistico.

In viaggio verso sud. E il cappello come bussola

Punta dritta a sud la bussola di Doria 1905, la cui collezione primavera estate 2017 evoca i viaggi in direzione Equatore. Quattro i temi della collezione, più due edizioni speciali. Si parte dalla suggestione del Salento (terra di origine del brand), che ispira il tema classico del panama bianco sottolineato dai toni del blu. Una volta salpati, si solcano le onde ed ecco che le sfumature del mare diventano protagoniste di roller reversibili, coppole, drop. Approdati nelle terre di questo sud immaginario, si incontrano le fitte foreste che portano alle piantagioni di caffè. Ecco che i fiori esotici, il legno, la paglia e il camouflage caratterizzano cappelli in rafia lavorata a crochet. A questo punto si riparte e si fa rotta sulle vie del tè e delle spezie. Dove si incontrano le fantasie colorate, ma anche i colori della terra e naturalmente ancora una volta i toni freschi del blu.

E’ l’allure coloniale di ‘Coffee & tea’ a caratterizzare la serie limitata in lino tinto nel tè. Con decorazioni di nastri tinti nel caffè. Mentre la stampa ‘DORIA 1905’ è realizzata con un foil a caldo color cacao. La scritta impressa, dal sapore vintage, ricorda le stampe sui sacchi di caffè è realizzata con polvere di caffè e cacao. Altra capsule è ‘Constellations’, creata in collaborazione con FRF, marchio di nicchia della cappelleria. Copricapo raffinati decorati con creazioni di gioielleria.

In viaggio, ovunque

Che siano mari tropicali, esplorazioni urbane, verdi entroterra, Alessandra Zanaria propone il cappello adatto ad ogni occasione. La collezione primavera estate 2017 si compone di eleganti panama traforati con intreccio a contrasto black & white. Un must da tenere sempre a portata di mano, ideali per essere sfoggiati nelle grandi metropoli come in un paradiso tropicale. Per un look urbano la stilista propone i classici modelli Trilby e Fedora in carta trattata maltinta con tecnica stone washed. Lunghe frange multistrato compongono le falde di maxi cappelli dai toni fucsia e turchese perfetti per un aperitivo a bordo piscina. Per le più romantiche, coloratissime farfalle sono stampate su cotone e rivestono le ampie falde di cappelli in paglia. Oppure su seta per decori drappeggiati e morbidi turbanti dallo stile retrò.