Centauri con stile: il casco oltre la sicurezza

Se proteggere è la funzione prioritaria di un casco, indossarne uno che abbia anche un certo stile è un diritto. Perché oltre alla sicurezza, il moderno centauro ha bisogno di porsi al centro dell’attenzione. Non solo della strada. Ed è così che il Made in Italy trova la sua piena consacrazione anche in questo settore. Sfornando caschi che combinano design e contenuti tecnici. Effettuando scelte stilistiche che rendono questo accessorio molto personalizzato e di grande appeal.

Il casco Momodesign

Si pensi a Momodesign, brand che fa della ricerca ingegneristica e grafica il proprio segno distintivo. La nuova collezioni di caschi FGTR si rivolge al mercato dei centauri più maturi. Mamme e papà, uomini e donne, che amano le due ruote. E che vestono perfettamente il ruolo di genitori indaffarati con spirito estremamente dinamico. La versione femminile è innanzi tutto un concentrato di tecnologia. Resistente agli agenti atmosferici, interno lavabile e antisudore, visiera antigraffio e due colorazioni glamour. Fluo Glossy grey Fuxia e Classic Acquamarine. La versione maschile è il casco Blade. Una versione jet con calotta contenuta e rivestita da una speciale vernice metallica. Prezzi a partire da 189 €.

L’universo GIVI

Nuovi e attraenti colorazioni anche per il casco Thanatos di GIVI. L’azienda bresciana con sede a Flero – fondata da Giuseppe Visenzi – lancia due varianti cult come il bianco perla e titanio opaco. Ma non rinuncia alla sicurezza, che per GIVI – tra le aziende leader del settore – è un vero e proprio vanto. La lunghezza del casco permette di coprire la zona cervicale, mente la visiera antigraffio ripara il naso. Il Thanatos è disponibile a partire da 131 €.

Dell’universo GIVI fa parte anche il brand Kappamoto, acquisto nel 1991, che si posiziona in fasce prezzo più basse. Ma senza penalizzare i parametri di sicurezza. La nuova collezione punta molto su leggerezza, design e colori. Fondendo l’anima urbana con la cultura del dettaglio. Il modello KV8 National ha finiture in similpelle e visiera corta, antigraffio con taglio ad occhiale. E’ disponibile in tre modelli – con bandiera italiana, americana e inglese – e ha un prezzo di 97 €. Effetto vintage invece per il K9 Classic, privo di visiera e con chiusura rinforzata a sgancio rapido. E’ in vendita a 73 €.