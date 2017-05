Dieta e cancro: i consigli di una nutrizionista

Quando si parla di queste tematiche occorre dare a tutte le informazioni il giusto peso. Senza gridare ‘al miracolo’ secondo la nutrizionista Jane Clarke alcuni cibi possono prevenire il cancro o aiutare a combatterlo nel caso la malattia sia già insorta. Che dieta e cancro siano correlati non è una ‘scoperta’ nuova. Ma le teorie su questo tema sono molte, moltissime. La nutrizionista, con una carriera di 25 anni alle spalle, dà la sua versione al Daily Mail. Facendo un po’ di chiarezza su alcuni cibi spesso avvolti in falsi miti.

Secondo la nutrizionista, molte di tipologie di cancro potrebbero essere prevenute se si mangiasse e bevesse meglio. La dieta mediterranea sembra essere un ottimo tipo di alimentazione in questo contesto. Ma vediamo nel dettaglio cosa pensa la nutrizionista del rapporto dieta e cancro. Partendo dal presupposto che, come accennato all’inizio, non esistono ‘diete miracolose’.

Cibi sì e cibi no: dieta e cancro

Carne. Ci sono studi che correlano il consumo di carne allo sviluppo del cancro all’intestino. Tuttavia occorre sottolineare che ad essere realmente nocive sono le carni processate, i prodotti industriali e di bassa qualità. Una bistecca alla settimana, se di buona qualità, viene ‘approvata’ dalla nutrizionista. Ma bacon, affettati industriali, hamburger e preparati vari aumentano la probabilità di sviluppare il cancro all’intestino anche del 20% se consumati su base quotidiana.

Vino. Alcuni studi affermano che gli antiossidanti contenuti nel vino riducono la possibilità di sviluppare alcune malattie. Ma tutti gli alcolici sono in verità, secondo la nutrizionista, legati al cancro, in particolare quello alla bocca, all’esofago, al fegato, alla gola e all’intestino. E al seno nel caso delle donne.

Latticini. Non ci sono dati certi, e la dottoressa Clarke lo sottolinea più volte, ma alcuni prodotti derivati dal latte potrebbero essere legati all’insorgere di cancro alle ovaie e alla prostata. Allo stesso tempo tuttavia, si sa che il calcio è un ottimo alleato contro il cancro all’intestino.

Zucchero. Esiste un mito secondo cui gli zuccheri fungerebbero da ‘nutrimento’ per il cancro. La nutrizionista non è d’accordo, ma allo stesso tempo invita a non consumare prodotti particolarmente zuccherati.

Frutta e verdura. Sono i protagonisti di ogni dieta sana. Gli antiossidanti che frutta e verdure possiedono sono una manna nel mantenere le cellule del corpo sane, giovani e più difficilmente danneggiabili. Ma in particolare la nutrizionista pone l’accento sul pomodoro e il licopene in esso contenuto. Anche la rapa rossa è una straordinaria riserva di antiossidanti. Mentre tra le radici da usare come spezie via libera alla curcuma.

Fibre. Sono molto importanti nel prevenire i tumori degli organi dell’apparato digestivo. Aiutano a ripulire il corpo dalle tossine, e sono utili sia in forma solubile (verdura, semi, germogli) che in insolubile (crusca, cereali integrali)