Instagram: nuovo strumento per dimagrire

Uno studio dell’Università di Washington rivela come la condivisione di immagini food possa aiutare a perdere peso

Instagram: non solo social, ma anche veicolo per perdere peso. A rivelarlo uno studio dell’Università di Washington che sottolinea come la condivisione culinaria possa aiutare nella dieta. Dopo le immagini di atlete e istruttrici pronte a condividere allenamenti stimolando i follower a fare esercizio, arrivano le foto di cibi.

Instagram: il diario alimentare virtuale

Torte farcite e piatti succulenti a parte, le immagini postate devono rispettare “buone intenzioni”. Ovvero: incitare alla salute e alla giusta alimentazione. E così il social diventa un vero e proprio diario alimentare virtuale. Le foto che rispettano l’hashtag #fooddiary o #foodjournal possono davvero fare da grillo parlante a chi non segue una dieta corretta.

Avere un’idea precisa di quanto e cosa si mangia durante il giorno si è rivelato davvero utile. Gli autori dello studio, diretti da Christina Chung, hanno intervistato 16 persone che registrano costantemente ciò che mangiano attraverso la condivisione di immagini su Instagram. In nome dei #fooddiary o #foodjournal sono stati annotati piatti e spuntini seguitissimi sulla piattaforma.

Lo scattare foto è risultato “socialmente” più utile rispetto alla scrittura dei menu su un taccuino. L’immagine su Instagram ha dunque più efficacia perché i “seguaci” possono rendersi conto di ingredienti e quantità in maniera più precisa. Ed è anche possibile capire quale possono essere gli sbagli commessi durante un regime dietetico.

Instagram e dieta: solidarietà “social”

Il sostegno emotivo tramite i social ha consentito un monitoraggio più attento della propria salute e della cura del proprio corpo. L’unione fa la forza anche in questo caso e sentirsi parte di un obiettivo comune ha consentito a molti utenti di perdere peso. La squadra fa la differenza e le immagini “cantano” senza possibilità di scuse in caso di “sgarro”.

Gli intervistati hanno anche dichiarato di aver trovato facilmente seguaci con interessi comuni. Hashtag come #diarioalimentare o #dietasana, fanno accendere subito la lampadina dell’interesse di chi è desideroso di perdere chili di troppo. La “squadra” aiuta soprattutto a mantenere i risultati ottenuti. Rimanere su Instagram in questo caso, induce ad essere convinti, coerenti e soprattutto supportati da chi ce l’ha fatta.