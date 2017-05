Jessica Chastain, una rossa con i tacchi a spillo

Una delle dive del momento è lei, Jessica Chastain, attrice e produttrice cinematografica statunitense il cui nome è sulla bocca di tutti grazie alla pellicola da poco sbarcata al cinema “Miss Sloane-Giochi di potere”, un thriller a sfondo politico in cui veste i panni della protagonista, Elizabeth Sloane, una lobbista di Washington senza scrupoli tutta vestita di nero che, dall’alto dei suoi tacchi, si rivela una vera e propria donna di polso.

La determinazione non le manca. Ma non solo nella finzione. Questo era chiaro già da quando si è unita alla battaglia per la parità dei sessi a Hollywood. La Chastain, infatti, ha lottato contro la discriminazione professionale, una campagna portata avanti già dalle colleghe Emma Watson e Jennifer Lawrence.

Jessica Chastain, il successo sul grande schermo

Nonostante la sua carriera sia iniziata solo nel 2004, si è fatta notare a Hollywood. Come spesso accade, è partita dal teatro e dal piccolo schermo recitando in serie di successo come “E.R. – Medici in prima linea”, “Veronica Mars, Law & Order”, “Il verdetto e Close to Home”, “Giustizia ad ogni costo” etc.

Nel 2008 che si è aperta per lei una porta importante, quella del cinema. Ha recitato in pellicole come “Jolene”, “Take Shelter”, “The Tree of Life”, “Lawless e Zero Dark Thirty” e, nel 2011, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, la Chastain è stata premiata con il prestigioso riconoscimento Gucci Award for Women in Cinema 2011 assegnato a tutte quelle donne che hanno lasciato il segno nel campo cinematografo. Questo è stato solo il primo di una lunga serie di preziosi premi che hanno riconosciuto la sua bravura.

Femminilità ai piedi: parola a Sergio Rossi

Filmografia a parte, anche il suo guardaroba dice molto di lei. Niente per Jessica è scontato: i suoi outfit ne sono una conferma. Non bisogna solo immaginarla in nero. Nella vita reale l’attrice non è quella donna rigorosa che interpreta in Miss Sloane. A dimostrarlo la mise sfoggiata a Madrid là dove, in occasione del photocall della pellicola, ha indossato un abito midi decisamente bon ton. Come definirlo? Intrigante e seducente allo stesso tempo. Il taglio aderente, così come la scollatura che mette in evidenza il decolleté, incornicia alla perfezione la sua silhouette.

Al fine di esaltare al meglio la figura, non potevano mancare un bel paio di tacchi. Un’icona di femminilità sono loro, le décolleté Godiva di Sergio Rossi, un modello della collezione Primavera/Estate 2017 in raffinata vernice color verde intenso. Niente gioielli. Jessica sa essere elegante anche appellandosi alla semplicità. A illuminare d’immenso l’outfit sono stati il suo sorriso e quella calda chioma ramata movimentata da morbide onde.

E pensare che, in tenera età, come ha rivelato anni fa al magazine America’s Life & Style, non andava fiera dei suoi colori. Anzi, se ne vergognava. Era spesso derisa dai compagni di scuola. Oggigiorno, all’età di 40 anni, sicuramente ha avuto il suo riscatto, sia sul piano professionale che personale.

Campagna Pre-Falls Prada “Parallels”

La bella Jessica, inoltre, è stata scelta per la campagna Pre-Fall 2017 “Parallels” di Prada in cui Willy Vanderperre l’ha immortalata in tutta la sua bellezza. Un amore che si era già palesato al Met Gala di New York, occasione in cui ha sfoggiato un delizioso abito giallo firmato dalla maison italiana. Non è tutto. Nel 2017 è stata scelta per essere una delle protagoniste del Calendario Pirelli posando per l’illustre Peter Lindbergh.