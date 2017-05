Ottima la Luna tra oggi e domani, in bel trigono in segno d’Aria, a rafforzare il senso di liberazione, sottile ma fondamentale, dall’opposizione di Mercurio appena conclusa. Sono favoriti gli scambi e le relazioni sociali, mentre sul lavoro ora sembrano improvvisamente più chiari gli obiettivi che tanto avete messo in dubbio

colore: Lapislazzuli

Björk, Human Behaviour