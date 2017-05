Il reggiseno si fa smart: il comfort è 2.0

Se chiedete ad una donna come immagina il reggiseno dei sogni, c’è un ampio margine di possibilità che la risposta contempli termini come ‘comodo’. Senza ferretti. Senza cuciture. Contenitivo, ma leggero. E, naturalmente, bello. Non serve il genio della lampada per ottenere il reggiseno smart, quello che capisce le reali esigenze delle donne e su di esse si plasma. Il comfort 2.0 è arrivato, e il mondo della lingerie lo applica ai reggiseni di ultima generazione. Provare per credere.

Il reggiseno confortevole e innovativo

Niente fili di metallo e fasce elastiche: al loro posto tubolari di silicone iniettato. E’ questa la ‘tecnologia’ che rende ultra smart il reggiseno 3W Skin Bra di Wolford. Caratteristiche che possono letteralmente cambiare la vita di chi lo indossa. Benessere massimale, contenimento in qualsiasi momento, tessuto ultra leggero. L’innovativo 3W Skin Bra avvolge grazie al Cotton Contour. Si tratta di un materiale ultra performante della collezione Essential, mix tra cotone ed elastan che lascia sulla pelle una sensazione di totale comfort. Due i modelli, uno dal look moderno e scollatura profonda e l’altro dalla forma pulita e sportiva, per offrire sostegno in qualsiasi situazione. Ma torniamo ai tubolari di silicone, la vera rivoluzione: invece di utilizzare i 30 o più elementi che comunemente compongono i reggiseni, 3W Skin Bra viene tagliato da un unico pezzo. Questo permette di ridurre a zero le cuciture e le fasce elastiche. I tubolari di silicone vengono quindi iniettati e rivestiti con un materiale piacevolmente vellutato. Sostegno e comfort sono il risultato finale.

I reggiseni ‘smart’ si fanno largo anche in casa Triumph. La proposta del marchio di lingerie per il reggiseno che offre sostegno senza l’utilizzo del ferretto è Amourette 300 Magic Wire. Un modello Soft Touch che grazie all’innovativa tecnologia (pluri premiata) Magic Wire, gode di un sostegno non metallico e flessibile. Tecnologia applicata anche a modelli non imbottiti, come il Body Make-Up Magic Wire. In questo modello c’è l’esclusivo sistema di sostegno nella coppa grazie al Soft Touch e allo stabilizzatore in tulle. La linea è realizzata in microfibra doppio comfort.