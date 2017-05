Julianne Moore e quell’amore per piume e frange

Julianne Moore è una di quelle ultra cinquantenni che sembrano aver stretto un patto con il Diavolo per non invecchiare. Splendida come non mai, naturalmente elegante come poche. Oltre che capace di inanellare una serie di film di successo. Rompendo il cliché dell’attrice non più giovanissima che ad Hollywood non trova posto, se non recitando il ruolo della ‘mamma di’.

Lo stile ‘movimentato’ di Julianne Moore

Talento e bellezza certamente fanno parte del bagaglio di Julianne Moore. Ma anche stile, in abbondanza. Il suo fisico asciutto, non esile ma leggiadro, si presta invidiabilmente sia agli abiti da gran gala che ai minidress da cocktail. Tuttavia, è evidente che l’attrice (e le case di moda) hanno individuato un leit motiv, un tema che alla rossa star si addice particolarmente bene. Parliamo di abiti effetto piumato o arricchiti da frange. L’attrice sfoggia assai di frequente questi outfit ‘movimentati’, vivaci, che accompagnano i gesti e rendono la silhouette voluminosa.

Di recente per esempio, in occasione del MET Gala, Julianne Moore ha indossato un abito sottoveste Calvin Klein By Appointment. Ricamato con perline trasparenti e ornato di piume policrome dipinte a mano. Accompagnato a delle décolleté in pitone bianco con tacco alto e una clutch squadrata in metallo spazzolato CALVIN KLEIN 205W39NYC.

Per calcare il red carpet di Cannes nel 2015 ha scelto un capo Armani Privé (immagine di copertina) dove il corpetto era voluminosamente decorato di piume nere e la gonna di perline. L’anno precedente per la stessa occasione è stato un abito lungo rosa antico Chanel a ricordare i ruggenti anni Venti con piume e perline all over.

E ancora, alla première di Hunger Games a Londra ha scelto un abito corto interamente ricoperto di frange sottilissime. Disposte a balze all over, firmato Alexander McQueen. E potremmo continuare con l’abito anni Venti Givenchy, color verde smeraldo tempestato di frange formate da perline indossato ai SAG Awards 2015. Della stessa maison, anche l’abito a sirena indossato ai Golden Globes, con gonna degradé ‘agitata’ da fitte frange piumate.