Le stelle ci aiutano a trovare la persona giusta

Le stelle hanno guidato uomini in terra e mare per secoli. Sono il primo punto di riferimento in caso dovessimo perderci. E possono aiutarci a capire quale sia la persona giusta. I segni zodiacali hanno caratteristiche che in amore non devono essere trascurate.

Con l’aiuto delle astrologhe gemelle Tali and Ophira Edut, meglio conosciute come The Astro Twins, è possibile capire con chi andremmo d’accordo e da chi dovremmo stare alla larga. Il libro “How to Get Along With Anyone (Yes, Even That Person)” contiene “chicche” preziose riguardo alla scelta del partner in base a quanto studiato nel mondo delle stelle. Ophira le ha elencate al Business Insider.

Le stelle dicono chi dovremmo scegliere come partner

Di cosa ti occupi? Di dove sei? Qual è il tuo segno zodiacale? In genere sono queste le prime informazioni che tendiamo ad avere di una persona conosciuta da poco. E un motivo c’è. Per quanto su un carattere possano incidere ascendenti o esperienze personali, le stelle indicano lati comuni per ogni segno zodiacale. Ecco quali sono quelli da cui dovreste stare alla larga.

Ariete e Capricorno: coppia improbabile. Se l’Ariete si eleva all’improvvisazione, alla regola dell’ultimo memento e alla rottura degli schemi, il Capricorno è del tutto diverso. Precisione, attaccamento al lavoro e lungimiranza sono alla base del segno e l’incertezza non fa proprio per lui. Se siete dell’Ariete, optate per Vergine e Scorpione. I Toro sono testardi e hanno bisogno di avere sempre ragione. In amore hanno bisogno di passione e dedizione e non dovrebbero mai uscire con un Acquario. Cosa dicono le stelle? Che vanno d’accordo con Bilancia e Sagittario.

E le stelle dicono che non sono facili neanche i Gemelli. “Non sono mai soddisfatti e vogliono sempre un’altra opzione. Con la loro civetteria possono sembrare inaffidabili, in realtà vogliono solo un po ‘di divertimento”, ha spiegato Ophira. Partner compatibili: Scorpione o Capricorno.

Cancro, Leone e Vergine: gli insicuri in amore secondo le stelle

I Cancro “sono ipersensibili e insicuri”. Tra gli “esempi vip” Tom Cruise, Lindsay Lohan, e Selena Gomez: nessuno di loro è riuscito a rimanere con la stessa persona a lungo. Per i Cancro andrebbero bene Sagittario o Acquario. I Leone “possono cedere alle lusinghe di qualcuno che gli rivolge attenzione, piuttosto che a quelle di chi andrebbe bene per loro”. Basta essere adulati per i re della foresta. Per loro Capricorno o Pesci potrebbero essere i partner migliori.

Le stelle indicano che le Vergini hanno bisogno di essere “necessari” per qualcuno. Fuggono, ma anche bisogno, da chi è troppo dipendente da loro. “ Sono eccessivamente critici, esigenti, e ingerenti”. Meglio optare per Acquario o Ariete.

Bilancia, Scorpione e Sagittario: un amore unico

I Bilancia “vogliono essere curati, e spesso non prendono iniziative, per non forzare la mano”. I nati sotto questo segno sono profondi, ma non vogliono perdere tempo. Se qualcosa non va, preferiscono rivolgersi ad altre “stelle”. Bene con Pesci o Toro. Gli Scorpione sono lenti a fidarsi, sono “un po’ faticosi”. Appaiono e scompaiono nella vita delle persone perché hanno bisogno di certezze. E vanno d’accordo con Ariete e Gemelli.

Le stelle fanno onore al Sagittario in amore. Passionali, onesti e affidabili. Anche loro tendono a fidarsi degli altri con difficoltà. Ma una volta entrati in contatto con qualcuno, il gioco è fatto. Impazienti di avere accanto armonia e serenità, tendono a rendere la vita facile ai compagni. I partner ideali? Toro o Cancro.

I Capricorno a volte sono troppo “furiosi”. Non si aprono e sono molto difficili da leggere. Tradotto: un sacco di lavoro per gli altri. Optare per Gemelli e Leone. Acquario e Pesci sono un po’ ribelli. A tratti sognanti, romantici e affettuosi, concedono poco ai partner. Stanno bene con Bilancia e Leone.