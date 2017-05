Magrezza eccessiva: il problema con i manichini

Magrezza eccessiva e moda: c’è un problema. Ovunque sono diffusi modelli di bellezza che possono essere opprimenti oppure liberatori per chi li guarda. Soprattutto per chi si ispira a quelle taglie, a quelle conformazioni fisiche, per sentirsi alla moda o in forma. Adesso una ricerca parla chiaro: i manichini usati nei negozi promuoverebbero ideali di bellezza fisica troppo magri.

Magrezza eccessiva: perché esiste un problema con i manichini

Un nuovo studio dell’Università di Liverpool pubblicato sul Journal of Eating Disorders, ha scoperto che nella media un manichino femminile ha le fattezze di una donna sottopeso.

La ricerca condotta dal Dr Eric Robinson e dal suo team ha esaminato i manichini dei negozi principali di due città inglesi. Su 32 manichini esaminati, tutti rappresentavano donne sottopeso. Quando i ricercatori sono passati ai manichini maschili, hanno invece scoperto che solo l’8% rappresentava uomini sottopeso.

Il Dr Robinson ha commentato: “Il nostro rapporto ha prodotto risultati consistenti. Il corpo dei comuni manichini rappresenta donne estremamente sottopeso”.

“Siccome gli ideali eccessivi di magrezza incoraggiano uno sviluppo dei problemi nelle giovani donne, è opportuno prestare attenzione a questo contesto per ridurre l’enfasi sull’eccessiva magrezza”.

Secondo il Dr Robinson non è cambiando i manichini che le donne saranno più predisposte ad amarsi come sono. Ma sicuramente l’esistenza di manichini così magri incoraggia e rinforza ideali di bellezza molto irrealistici.

La guerra contro i manichini troppo magri

Non è la prima volta che i manichini vengono presi di mira. Spesso a segnalarne l’eccessiva magrezza sono i consumatori stessi. Nel 2015 Topshop è stato costretto a sostituire uno dei suoi manichini dopo che un consumatore aveva protestato su Facebook. Il post sull’eccessiva magrezza del fantoccio era diventato virale.

Lo scorso anno la catena Debenhams ha annunciato che avrebbe collocato 16 manichini nei suoi negozi che rispettassero le misure reali dei suoi consumatori. Guerra all’ultimo manichino insomma.

