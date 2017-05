Birre light, il piacere di dire “un’altra, grazie”

Arriva l’estate, cresce la voglia di birra. In tutte le sue declinazioni. Purché sia fresca, ovviamente. Meglio se si gusta in compagnia, al tramonto, al termine di una giornata di mare e di sole. Un aperitivo speciale che, però, potrebbe durare ancora di più. Generando altri sorrisi, ancora più risate, ulteriore tempo prezioso da trascorrere con i vostri amici. Niente più problemi di alcol, infatti: le birre possono essere più leggere, ma non per questo meno buone.

Per un’estate ancora più lunga, le birre Peroni e Carlsberg

Ne sa qualcosa Peroni, che ha lanciato la sua “3.5”, pensata per tutti coloro che non vogliono rinunciare a un “altro giro” con gli amici. Dove 3,5 corrisponde al numero di gradi presenti. Più “light”, già, ma comunque buona come una bionda. Perché intervenendo sul livello alcolico, sulla frizzantezza e sul suo grado amaro, inferiore rispetto alla classica Peroni, il sapore non viene alterato.

Un cambiamento che ha incuriosito già l’89% dei consumatori del birrificio italiano nato nel 1846. E che ha ottenuto un giudizio favorevole dal 91% dei consumatori che l’hanno provata. Peroni 3.5 nasce da luppoli selezionati ed è fatta utilizzando esclusivamente malto 100% italiano. La bassa gradazione alcolica, in particolare, è ottenuta grazie ad un attento processo produttivo studiato per favorire un preciso bilanciamento degli zuccheri nel mosto.

Birre light

Attento ai suoi consumatori anche il Birrificio Angelo Poretti. Che “sforna” Luppoli, una lager beverina dal colore chiaro, schiuma fine e aderente, frizzante e dal corpo leggero. È una birra dal gusto equilibrato, con 4,8% di grado alcolico. Semplice, inoltre, da accompagnare ai sapori della tradizione mediterranea, come i classici spaghetti al pomodoro e basilico, o a un formaggio semi-stagionato.

Dopotutto il Birrificio Angelo Poretti è depositario di una tradizione legata al “saper fare” birre di qualità, con la dovuta attenzione per ingredienti e per i suoi utenti. Una tradizione valorizzata e attualizzata dall’incontro con un grande gruppo internazionale dalla storia altrettanto secolare di eccellenza qualitativa e di innovazione come Carlsberg.