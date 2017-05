iStock Sempre all'avanguardia, Berlino si dimostra al passo con i tempi anche nel cibo. Più di 50 ristoranti vegani in città e un forte movimento che si batte contro i maltrattamenti sugli animali. iStock Nyhtökaura, un sostituto della carne a base di avena, potrebbe essere il prossimo grande prodotto da esportazione finlandese. Sul serio. iStock Il veganesimo è in aumento da qualche tempo in Israele, ma le cose si sono impennate nel dicembre 2014. In quell'anno infatti i soldati israeliani hanno minacciato la rivolta se l'esercito non avesse iniziato a dare opzioni vegane al menu della caffetteria. Con quasi il cinque per cento degli israeliani che non consumano carne, latticini e uova, Israele è ora pro capite la più grande nazione vegana al mondo. iStock Si stima che fino al 50% della popolazione indiana sia vegetariano e mentre il veganesimo è un nuovo concetto in Occidente, uno stile di vita senza carni è stato incoraggiato nella cultura indiana per migliaia di anni. La cucina indiana meridionale utilizza tipicamente il riso e il latte di cocco, mentre i piatti vegan e vegetariani nei ristoranti di Chennai abbondano. iStock Melbourne è in prima linea nel vasto movimento vegano australiano. iStock San Francisco, con el sue vibrazioni hippie e salutari, ha alcuni dei migliori ristoranti vegan e raw (crudisti) del mondo. iStock Cosa? Il texas? La patria degli hamburger?? Ebbene sì. Proprio qui il movimento vegan è iniziato negli anni '70 e oggi è più forte che mai. iStock La terza città più vivibile del mondo - dopo Melbourne e Vienna - Vancouver sta guadagnando riconoscimenti sul palcoscenico vegan mondiale. Anche per quanto riguarda l'abbigliamento. iStock La scena vegana londinese va via via crescendo e oggi si tratta di un mercato fiorente. La PETA ha dichiarato Londra la città più vegetarian-friendly del mondo, con i suoi oltre 100 ristoranti vegetariani (molti dei quali anche vegani). Insomma: pasticcio di carne, addio! iStock Ed ecco la città italiana più vegan friendly! Con oltre 30 fra bar e ristoranti che servono cibo vegano o vegetariano, Torino entra di diritto in questo elenco. Le direttive salutari e inclini al vegetarianesimo del sindaco Chiara Appendino non fanno altro che rafforzare l'idea di Torino come capitale italiana del veganesimo.

Città vegan friendly? Ce lo svela il quotidiano The Independent. L’elenco, stilato nei giorno scorsi, ha permesso di sapere dove si trova la maggior concentrazione di ristoranti vegani. E non solo. L’articolo in questione ci fa capire dove la filosofia vegana si sia diffusa e radicata.

Città vegan friendly

L’alimentazione vegana, per chi non lo sapesse, ammette solo alimenti di origine vegetale. Carne, uova, latte e derivati sono categoricamente esclusi da questo tipo di dieta. Va da sé che viaggiare, per un vegano, può a volte essere un problema per la difficoltà di trovare cibi adatti al proprio regime alimentare. Ma nelle città che vi presentiamo oggi un vegano non si sentirà mai solo. Continuate a scorrere le immagini per scoprire tutte le città più vegan-friendly del mondo.

Fonte: The Independent

