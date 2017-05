Elle Fanning, la paladina del pijama suits

La pigiama-mania ha fatto breccia nel cuore di Elle Fanning, giovane attrice statunitense che, al pari della sorella Dakota, si è inserita con successo nel mondo del cinema. Dove l’abbiamo vista? In pellicole come “Babel”, “Il curioso caso di Benjamin Button”, “Maleficent”, “The Neon Demon”, “L’Inganno”, “Ballerina” etc. Elle non è una teenager come tante. E’ infatti abituata a stare sotto ai riflettori da quando aveva soli 2 anni. E non sembra sentirne il peso. Anzi. Oggi di anni ne ha 19 ma ha già le idee molto chiare sul futuro. Il suo sogno? Diventare regista.

Elle Fanning: è l’ora del pigiama party

Giovane e bella. Il suo fascino si traduce in lunghi capelli biondi, pelle di pesca e occhioni verdi. Elle Fanning, essendo giovanissima, ama giocare con capi e accessori. E può permetterselo. Da sempre nutre una grande passione per il mondo della moda. Le sue mise? Ora audaci, ora più sobrie ma, in realtà, difficilmente passa inosservata. Il suo look? Estremamente versatile.

La banalità non rientra nel suo vocabolario e men che mai nel suo guardaroba. Un esempio? All’arrivo all’aeroporto di Nizza, là dove è giunta in occasione del 70° Festival del Cinema di Cannes, ha sfoggiato un look firmato Miu Miu con tanto di maxi occhiale, pantalone in denim a vita alta e una camicia dal sapore retrò.

Altro scatto altro stile. A New York, infatti, è stata immortalata con un pigiama da giorno firmato Prada in twill di seta con stampa a motivo “macchinine”, nero e giallo caratterizzato da una camicia morbida e da un pantalone che cade dritto senza segnare le forme. Ebbene sì. Dopo il successo della sottoveste è la volta del pigiama. Parliamo di una mise che sempre più sta conquistando lo streetstyle: è molto confortevole e urla rilassatezza.

Dalla camera da letto allo streetstyle

Il mondo della lingerie sembra non avere alcuna voglia di rimanere chiuso tra le mura della camera da letto, sarebbe un peccato non ostentare quelle mise che meritano di essere viste e amate. Il total look nightwear ha conquistato la passerella e soprattutto le star d’oltreoceano che non perdono occasione per sfoggiare outfit degni di nota. La Fanning junior tra tutte.

Pigima da giorno firmato Prada

Elle indossa questa mise con estrema disinvoltura. Inoltre, essendo alta ben 1,75 cm, non ha bisogno dei tacchi. Preferisce un bel paio di scarpe da ginnastica che si abbinano alla perfezione a questo pigiama che, a tutti gli effetti, veste come un tailleur sostituendo il classico completo composto da giacca e pantalone.