Leggere rende più affascinanti (e stabili)

Leggere per immergersi in un mondo nuovo. O per arricchirsi. Dopo sapiosexual e topi da biblioteca, arriva un’altra categoria in tema di libri: i lettori sexy. Sì, perché sembrerebbe che chi ama leggere e divorare libri per puro svago, risulti estremamente affascinante.

È quanto emerge da una ricerca condotta dal sito di incontri eHarmony. Gli uomini che leggono ricevono il 19% di messaggi in più sulla piattaforma inglese. Mentre le lettrici il 3% di messaggi in più. I lettori voraci sono più curiosi intellettualmente e più predisposti a relazioni sane e felici.

Leggere: il fascino della sensibilità e della stabilità

L’amore per i libri potrebbe anche risultare motivo di condivisione per due persone che si frequentano. La ricerca inglese sottolinea come sia aumentato il numero di persone che vengono sedotte da coloro che hanno numerosi tag legati alla lettura. Un dato che si riscontra anche se l’approvazione arriva da chi non ama leggere.

I lettori suscitano fascino perché trasmettono un maggiore desiderio di sapere e di conoscere. Il sondaggio inoltre rivela che chi legge ispira sicurezza e si rivela portatore di una “relazione sana”. Per i veri appassionati di libri, i social network e i siti di incontri sono un mezzo per trovare l’anima gemella. Stessa passione stessi gusti in fatto di genere, e il gioco è fatto. I ricercatori delle app affermano il popolo di divoratori di libri mostrano una sensibilità maggiore rispetto ai “comuni” utenti in cerca di partner.

Ma c’è di più. Sembra che in fatto di attrazione il ruolo chiave sia determinato dal genere di lettura. Dai libri più gettonati ai titoli di nicchia, il livello di interesse aumenta o diminuisce. I lettori più accaniti risultano le donne, che nella maggior parte dei casi preferiscono romanzi d’amore o testi avventurosi. Da non trascurare i thriller, soprattutto quelli a sfondo psicologico. Ma anche il genere fantasy non è da meno.

Leggere: il fascino del genere

Non tutti i libri sono portatori di fascino. Il sito inglese stila una sorta di classifica in base ai volumi più apprezzati. Fra gli autori capaci di rendere irresistibili gli uomini che li scelgono, Stieg Larsson con “Uomini che odiano le donne” e George Orwell con “1984“. Per quanto riguarda le donne, il sito inglese mette sul podio le lettrici di George R. R. Martin de “Il trono di spade” e Suzanne Collins con “Hanger Games”.

In base ai messaggi di interesse recapitati, esiste anche una classifica che riguarda il libri da evitare. No agli uomini che leggono “Harry Potter” (con -55% di messaggi ricevuti) e alle donne che leggono “Cinquanta sfumature di grigio“ (-16% di messaggi ricevuti).

Le donne ammettono di essere facilmente sedotte da uomini che leggono romanzi gialli , come la saga Millennium, i gialli storici di Dan Brown, e tutti i classici della fantascienza. Gli uomini non resistono al gentil sesso amante del thriller. Chi legge la Bibbia acquista punti in più per entrambi i sessi. L’estate è arrivata: scegliete il vostro genere da leggere sotto l’ombrellone!