Tendenze uomo: la primavera del moderno gentleman

La bella stagione porta una boccata d’aria fresca nell’armadio. E non solo in quello femminile. Le passerelle hanno fatto fatto luce anche sulle tendenze uomo più cool realizzate per la Primavera/Estate 2017. Al centro dell’attenzione c’è lui, il gentleman metropolitano che ama indossare completi dal taglio sartoriale e giocare con stili, fantasie e colori diversi tenendo fede alla propria identità.

Tendenze uomo. Le novità per il gentleman moderno

Vestirsi è un’arte, motivo per cui è fondamentale avere uno stile sofisticato e ricercato. Distinguersi dalla massa è una mission possibile. Basta avvalersi degli ingredienti giusti per essere irresistibile e calarsi nei panni di una sorta di dandy-chic.

Fradi, onore alla Puglia

Fradi, marchio di casualwear maschile, per la collezione Primavera/Estate 2017 si è lasciato ispirare dal fascino di una ridente regione italiana, la Puglia. A vestire l’uomo moderno sono mise in grado di conciliare stile ed eleganza, comfort e praticità. Come? Puntando su tinte tenui e delicate, colorazioni leggere come il bianco e il blu che, tre pantaloni e camicie, richiamano le sfumature dei fondali marini di questa terra. Quel che ci vuole per tenere fede al proprio senso di libertà e di avventura.

Che dire dei tessuti? Si spazia dal jersey all’intreccio di filati diversi come mouliné e cotoni senza tralasciare il denim, lino, seta e cotone che evocano le trame dei materiali naturali tipici dei paesaggi pugliesi. Interessanti anche le stampe, microdisegni pied-de-poule o vichy con declinazioni in Principe di Galles.

Un grande classico, nonché un mito intramontabile, è la camicia bianca. Parliamo di un pezzo forte che non deve mai mancare nel guardaroba di ogni uomo che si rispetti. Proprio così. Si adatta perfettamente a ogni occasione d’uso. Perché non osare dandogli una nuova verve? Stelline, pois e righe permettono di avere sempre l’asso nella manica. La proposta di Fradi si traduce in un modello dalla vestibilità slim, con collo alla coreana per il tempo libero e quello alla francese per contesti in cui è richiesta l’eleganza.

Gli amanti del casual possono appellarsi anche alle camicie in denim, un altro must have, o alla giacca blu, sdrammatizzata da pochette a fantasia floreale o nella versione in denim o in seta nei colori più vivaci.

Altea: un’estate Into the blue

Anche Altea, coniugando tradizione e innovazione, con la collezione Primavera/Estate 2017 “Into the blue” strizza l’occhio al gentleman contemporaneo che si prepara a vivere la stagione estiva con eleganza. La gamma di cromie è varia e riprende il blu della brezza marina, il sabbia e, ovviamente, tra le tendenze uomo di stagione non poteva mancare il verde, in tutte le sue sfumature. E’ un ovvio rimando alle rigogliose coste mediterranee.

Punta di diamante della collezione è la maglieria: ce n’è per tutti. Si va dal tema “gansey” con il punto macro al disegno grafico del colour block pronto a declinarsi in una nessuna e centomila forme e colori. Anche righe e disegni jacquard contribuiscono a rendere prezioso e sofisticato lo stile. Tanto quello degli accessori quanto quello di capi come le camicie e le giacche in tessuto armaturato dalle linee pulite e dalla vestibilità comfort.