Il compleanno di Gabriele Muccino: 50 anni addosso

Il compleanno di Gabriele Muccino, ovvero 50 anni addosso, per parafrasare il titolo del suo “L’estate addosso”. Sì perché il regista del nostro cinema compie 50 anni il prossimo 20 maggio 2017. Ed è una bella data, un bel traguardo per un regista che già giovanissimo cominciava a parlare ai giovani in Come te nessuno mai, seconda pellicola dopo “Ecco fatto”.

Il compleanno di Gabriele Muccino: i suoi film più amati

Con “Come te nessuno mai” il regista trattava di liceali che occupavano un istituto romano tra amori, scoperte, prime ribellioni. Poi è cresciuto, e non ha più voluto o potuto raccontare l’adolescenza. Anzi è passato a voler narrare di giovani adulti in crisi. Così è arrivato L’ultimo bacio, film-fotografia dei 30enni di allora. Poi il grande salto in America con la regia di “La ricerca della felicità”, e ancora con “Sette anime”, il sequel di L’ultimo bacio, Baciami ancora e altre due pellicole americane.

Il Muccino regista è una personalità che ha voluto raccontare le crisi isteriche della borghesia italiana, le crepe dolorose che si celavano dietro diverse famiglia benestanti, con pochi problemi economici ma rotte dall’interno tra odi, rabbie, tradimenti.

L’immagine pubblica e gli scandali

Pubblicamente la sua immagine è stata spesso al centro di diverse polemiche. Il litigio con il fratello Silvio, con il quale non parla più da anni, e le accuse dell’ex moglie di averla più volte colpita con violenza, culminate non con una sentenza di condanna per le violenze subite ma con l’affido esclusivo del figlio.

Gabriele Muccino: la sua famiglia

Sempre rimanendo in tema famiglia, Muccino nasce figlio d’arte in campo cinematografico e televisivo.

Figlio di Luigi Muccino, dirigente RAI, e di Antonella Cappuccio, costumista e pittrice, si fa le ossa nel programma Ultimo Minuto di Rai 3. Nel 1998 si rivolge al produttore Domenico Procacci, proponendogli il copione di Ecco fatto. La pellicola arriverà al cinema e diventerà un film con i semi-esordienti attori Claudio Santamaria e Giorgio Pasotti.

Muccino ha 31 anni e debutta al cinema. Con lui è cresciuto non solo un modo di fare cinema, ma anche una generazione di attori. Un esempio? Santamaria, Favino, Accorsi, Impacciatore. Oggi quasi tutti uomini adulti e attori di gran classe. Auguri Gabriele.